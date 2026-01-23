Российский танкер сошел с курса в Средиземном море: на борту 730 тысяч баррелей нефти, — СМИ

Еще с одним нефтяным танкером российского теневого флота приключилась неприятность. Он сошел с судоходного маршрута, а его навигационный статус изменился на "Not under command".

Борт Progress, перевозивший 730 тысяч баррелей российской нефти марки Urals, потерял управление в Средиземном море, пишет Bloomberg.

По информации ресурса, судно класса LR2 с нефтью шло на восток вдоль североафриканского побережья в направлении Суэцкого канала. Пройдя Алжир 21 января днем, танкер резко повернул на север и сошел с судоходных путей.

В ранние часы 22 января его навигационный статус изменился на "Not under command" ("Не управляется"), а скорость упала примерно до одного узла, показывают данные сервисов отслеживания судов.

К полудню пятницы, 23 января, судно Progress продолжало дрейфовать на восток со скоростью около 1 узла.

То, что танкер сошел с судоходного пути, а его навигационный статус изменился, может свидетельствовать о каких-то механических неполадках вроде неисправности рулевого механизма, проблем с двигателем, потерей тяги или мощности, а также о "непредвиденных повреждениях".

19-летний танкер Progress с ноября ходит под флагом РФ под управлением петербургской компании Legacy Marine.

По информации Telegram-канала ASTRA, он неоднократно менял флаги и дважды с момента внесения в "черный список" – название.

Судно находится под санкциями Великобритании, ЕС, Швейцарии, Канады, Австралии и Украины за перевозку российской нефти.

Буквально вчера президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что ВМС Франции задержали в Средиземном море подсанкционный нефтяной танкер из России. Танкер "теневого флота" РФ Grinch, следовавший из Мурманска, был перенаправлен на якорную стоянку после операции французского ВМФ. Прокуратура французского города Марсель заявила, что расследует предполагаемое несоблюдение судном требований о подтверждении гражданства.

Кадры задержания Францией российского танкера

20 января то же сделали США, задержав в Карибском море нефтяной танкер Sagitta, который находится под санкциями и входит в теневой флот России.