На тлі війни РФ проти України: чеський бізнесмен став найбагатшим у світі в сфері ВПК, — ЗМІ

33-річний бізнесмен з Чехії Міхал Стрнад збільшив свої статки до $37 мільярдів після виходу його компанії Czechoslovak Group AS на біржу в Амстердамі. Наразі цей конгломерат стала одним з головних постачальників озброєнь під час російсько-української війни.

Значний стрибок у статках чеського мульмільядера стався після процедури IPO (первинне розміщення акцій на біржі — ред.), а за одну ніч вартість акцій зросла на 28%. Про це повідомляє Bloomberg.

Журналісти вказують, що бізнесмен успадкував компанію в 2018 році, коли його батько передав активи своєму сину. Наразі, за оцінками експертів, Стрнад має чистий капітал у розмірі $36,9 млрд (майже 1,6 трильйонів гривень).

У матеріалі йдеться про те, що головною причиною зростання прибутків компанії Стрнада стала зростання попиту на її продукцію на тлі російсько-української війни. Зокрема, наразі Czechoslovak Group AS є одним з провідних постачальників боєприпасів і броньованих транспортних засобів до України.

Компанія Стрнада за одну ніч на біржі заробила мільядри Фото: Facebook

"Czechoslovak Group … прагне скористатися загальним ралі оборонних акцій на тлі занепокоєння Європи щодо можливого ослаблення безпекових гарантій з боку США. Додатковий імпульс галузі дає глобальна геополітична нестабільність — від напруженості навколо Гренландії до політичних криз у Латинській Америці", — вказано в матеріалі.

ЗМІ підкреслюють, що під керівництвом Стрнада компанія розширила виробництво, охопивши випуск боєприпасів малого та великого калібру, бойових машин, військових і цивільних вантажівок та іншої техніки. Продукція експортується майже в 70 країн, а загальна чисельність працівників перевищує 14 тисяч у Європі, США та Індії.

Самого бізнесмена, як пишуть журналісти, знають як "жорсткого переговорника" та "жайворонка", який активно подорожує. Наразі його інвестиційний портфель продовжує зростати, а серед інтересів з'явилися готельно-ресторанний бізнес і контрольний пакет у футбольному клубі "Вікторія" (Пльзень).

