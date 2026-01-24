На фоне войны РФ против Украины: чешский бизнесмен стал самым богатым в мире в сфере ВПК, — СМИ

33-летний бизнесмен из Чехии Михал Стрнад увеличил свое состояние до $37 миллиардов после выхода его компании Czechoslovak Group AS на биржу в Амстердаме. Сейчас этот конгломерат стал одним из главных поставщиков вооружений во время российско-украинской войны.

Значительный скачок в состоянии чешского мульмиллиардера произошел после процедуры IPO (первичное размещение акций на бирже — ред.), а за одну ночь стоимость акций выросла на 28%. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты указывают, что бизнесмен унаследовал компанию в 2018 году, когда его отец передал активы своему сыну. Сейчас, по оценкам экспертов, Стрнад имеет чистый капитал в размере $36,9 млрд (почти 1,6 триллионов гривен).

В материале говорится о том, что главной причиной роста прибыли компании Стрнада стал рост спроса на ее продукцию на фоне российско-украинской войны. В частности, сейчас Czechoslovak Group AS является одним из ведущих поставщиков боеприпасов и бронированных транспортных средств в Украину.

Компания Стрнада за одну ночь на бирже заработала миллиарды Фото: Facebook

"Czechoslovak Group ... стремится воспользоваться общим ралли оборонных акций на фоне беспокойства Европы относительно возможного ослабления гарантий безопасности со стороны США. Дополнительный импульс отрасли дает глобальная геополитическая нестабильность — от напряженности вокруг Гренландии до политических кризисов в Латинской Америке", — указано в материале.

СМИ подчеркивают, что под руководством Стрнада компания расширила производство, охватив выпуск боеприпасов малого и крупного калибра, боевых машин, военных и гражданских грузовиков и другой техники. Продукция экспортируется почти в 70 стран, а общая численность работников превышает 14 тысяч в Европе, США и Индии.

Самого бизнесмена, как пишут журналисты, знают как "жесткого переговорщика" и "жаворонка", который активно путешествует. Сейчас его инвестиционный портфель продолжает расти, а среди интересов появились гостинично-ресторанный бизнес и контрольный пакет в футбольном клубе "Виктория" (Пльзень).

