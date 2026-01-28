Після початку повномасштабної війни в Україні на заводі стали збирати китайські машини Tenet (Chery). Підприємство не перевіряли на дотримання правил пожежної безпеки з 2024 року.

Інформація про "загоряння і задимлення" на заводі надійшла близько полудня. Після цього на місце події було направлено пожежно-рятувальні бригади, ДАІ та працівників швидкої медичної допомоги, пише The Moscow Times.

На колишньому заводі Volkswagen у Калузі сталося "задимлення"

За даними МНС, загоряння сталося в цеху з утилізації пінопласту. Інші ЗМІ повідомляють, що загорівся пластик у кузовному цеху. Далі вогонь поширився на пінопласт, який використовується у внутрішньому облицюванні будівлі.

У підсумку горіло на 4 тис. квадратних метрів. Постраждалих унаслідок інциденту у виробничому цеху немає, персонал встиг евакуюватися, повідомив представник "АГР Холдингу", що володіє заводом. Підприємство не перевіряли на дотримання правил пожежної безпеки з 2024 року. При цьому остання перевірка жодних порушень не виявила.

Дим було видно за кілометри Фото: Скриншот

Місцеві ЗМІ почали публікувати фото і відео масштабної пожежі та клубів чорного диму, які здіймалися над заводом і їх було видно за кілька кілометрів.

"Пожежу на заводі АГР у Калузі загасили. Постраждалих немає. Виробничий процес не порушено", — заявив губернатор Калузької області Владислав Шапша.

Колишній завод Volkswagen у Калузі — згорів Фото: Скриншот

Водночас росЗМІ поспішили заявити, що в Калузі після пожежі, яка сталася на колишньому автозаводі Volkswagen, проводять перевірку повітря на присутність у ньому шкідливих викидів. І перевищень шкідливих речовин у повітрі нібито не виявлено. А деякі росЗМІ встигли до заяви губернатора повідомити, що постраждалі все-таки є: троє працівників отруїлися продуктами горіння.

Нагадаємо, у російській Калузі також розташована велика нафтобаза, яку кілька разів успішно атакували дрони.

А минулого року Фокус писав, що РФ перестала бути ключовим експортним ринком для китайських автомобілів. У 2025 році КНР удвічі зменшила їхні поставки.