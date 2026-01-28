После начала полномасштабной войны в Украине на заводе стали собирать китайские машины Tenet (Chery). Предприятие не проверяли на соблюдение правил пожарной безопасности с 2024 года.

Информация о "возгорании и задымлении" на заводе поступила около полудня. После этого на место происшествия были направлены пожарно-спасательные бригады, ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, пишет The Moscow Times.

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге произошло "задымление"

По данным МЧС, возгорание произошло в цеху по утилизации пенопласта. Другие СМИ сообщают, что загорелся пластик в кузовном цеху. Далее огонь распространился на пенопласт, используемый во внутренней облицовке здания.

В итоге горело на 4 тыс. квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента в производственном цехе нет, персонал успел эвакуироваться, сообщил представитель владеющего заводом "АГР Холдинга". Предприятие не проверяли на соблюдение правил пожарной безопасности с 2024 года. При этом последняя проверка никаких нарушений не выявила.

Дым был виден за километры Фото: Скриншот

Местные СМИ стали публиковать фото и видео масштабного пожара и клубов черного дыма, которые поднимались над заводом и были видны за несколько километров.

"Пожар на заводе АГР в Калуге потушен. Пострадавших нет. Производственный процесс не нарушен", — заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Бывший завод Volkswagen в Калуге - сгорел Фото: Скриншот

При этом росСМИ поспешили заявить, что в Калуге после произошедшего на бывшем автозаводе Volkswagen пожара ведется проверка воздуха на присутствие в нем вредных выбросов. И превышений вредных веществ в воздухе якобы не выявлено. А некоторые росСМИ успели до заявления губернатора сообщить, что пострадавшие все-таки есть: трое работников отравились продуктами горения.

Напомним, в российской Калуге также находится большая нефтебаза, которую несколько раз успешно атаковали дроны.

А в прошлом году Фокус писал, что РФ перестала быть ключевым экспортным рынком для китайских автомобилей. В 2025 году КНР вдвое уменьшила их поставки.