"Будемо працювати за лаштунками": лідери ЄС склали таємний план проти Трампа, — NYT

Європейські лідери домовилися зберігати стриманість у відповідь на можливі нові провокації з боку президента США Дональда Трампа. Під час обговорення було вироблено якийсь таємний план протидії нинішньому главі Білого дому, погрожуючи відповідними митними зборами і "роботою за лаштунками".

У Брюсселі відбулася зустріч глав держав і урядів країн Євросоюзу, на якій обговорювалося стрімке погіршення стосунків зі США. Як повідомляє The New York Times, європейські політики розглядали можливі сценарії подальших дій, у плані зміцнення своїх збройних сил та зменшення залежності своїх країн від американських технологій.

Переговори тривали до раннього ранку, а підсумком став неформальний, але узгоджений план реагування, хоча позиції лідерів на зустрічі різнилися. Наприклад, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наполягала на необхідності продовжувати діалог із Трампом і уникати різкої ескалації. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав терміново скоротити регулювання бізнесу в Європі, щоб прискорити економічне зростання і зменшити залежність ЄС від американської економіки. А президент Франції Емманюель Макрон, зі свого боку, заявив, що для завоювання поваги Трампа Європа має бути готова жорстко відповідати на його погрози.

У результаті, за інформацією NYT, було сформовано компромісний підхід. Точніше, європейські країни мають намір зберігати спокій і не піддаватися на публічні провокації з боку Білого дому, за необхідності погрожувати відповідними митами і торговими заходами, а також "працювати за лаштунками" над зміцненням військової та економічної самостійності Європи.

Однак, зазначають автори матеріалу, у європейців усе ще немає працездатного плану щодо швидкого встановлення військової автономії від Сполучених Штатів. І виною цьому банківська система, яка гальмує фінансування амбітних проєктів в оборонній сфері.

"Останні кілька тижнів болісно ясно показали, що Європейський союз часто пливе хвилями, створеними іншими, що ми надто залежні від чинників, які не можемо контролювати, і недостатньо використовуємо свої сильні сторони", — заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, який був присутній на вечері в Брюсселі.

Крім того, вважають аналітики, процес ухвалення рішень у Євросоюзі залишається повільним, а розбіжності між країнами-членами — суттєвими. Експерти зазначають, що навіть за політичної волі зниження трансатлантичної залежності може зайняти десятиліття.

Нагадаємо, за інформацією Politico, ЄС не схвалить трансатлантичну торговельну угоду, яка передбачала скасування тарифів на промислові товари зі США через те, що Дональд Трамп анонсував запровадження 10% мит для країн, які публічно підтримали Данію в суперечці з Америкою за Гренландію.

А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після особистої зустрічі з президентом Трампом висловив серйозну стурбованість його психологічним станом. Журналісти Politico, що словацький лідер навіть назвав американського президента "небезпечним".