"Будем работать за кулисами": лидеры ЕС составили тайный план против Трампа, – NYT

Европейские лидеры договорились сохранять сдержанность в ответ на возможные новые провокации со стороны президента США Дональда Трампа. В ходе обсуждения был выработан некий тайный план противодействия нынешнему главе Белого дома, угрожая ответными таможенными пошлинами и "работой за кулисами".

В Брюсселе состоялась встреча глав государств и правительств стран Европесоюза, на котором обсуждалось стремительное ухудшение отношений с США. Как сообщает The New York Times, европейские политики рассматривали возможные сценарии дальнейших действий, в плане укрепления своих вооруженных сил и уменьшения зависимости своих стран от американских технологий.

Переговоры продолжались до раннего утра, а итогом стал неформальный, но согласованный план реагирования, хотя позиции лидеров на встрече различались. К примеру, премьер-министр Италии Джорджа Мелони настаивала на необходимости продолжать диалог с Трампом и избегать резкой эскалации. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал срочно сократить регулирование бизнеса в Европе, чтобы ускорить экономический рост и уменьшить зависимость ЕС от американской экономики. А президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что для завоевания уважения Трампа Европа должна быть готова жестко отвечать на его угрозы.

В результате, по информации NYT, был сформирован компромиссный подход. Точнее европейские страны намерены сохранять спокойствие и не поддаваться на публичные провокации со стороны Белого дома, при необходимости угрожать ответными пошлинами и торговыми мерами, а также "работать за кулисами" над укреплением военной и экономической самостоятельности Европы.

Однако, отмечают авторы материала, у европейцев все еще нет работоспособного плана по быстрому установлению военной автономии от Соединенных Штатов. И виной этому банковская — система, которая тормозит финансирование амбициозных проектов в оборонной сфере.

"Последние несколько недель болезненно ясно показали, что Европейский союз часто плывет по волнам, созданным другими, что мы слишком зависим от факторов, которые не можем контролировать, и недостаточно используем свои сильные стороны", — заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, присутствовавший на ужине в Брюсселе.

Кроме того, считают аналитики, процесс принятия решений в Евросоюзе остается медленным, а разногласия между странами-членами — существенными. Эксперты отмечают, что даже при политической воле снижение трансатлантической зависимости может занять десятилетия.

Напомним, по информации Politico, ЕС не одобрит трансатлантическое торговое соглашение, которое предусматривало отмену тарифов на промышленные товары из США из-за того, что Дональд Трамп анонсировал введение 10% пошлин для стран, публично поддержавших Данию в споре с Америкой за Гренландию.

А премьер-министр Словакии Роберт Фицо после личной встречи с президентом Трампом выразил серьезную обеспокоенность его психологическим состоянием. Журналисты Politico, что словацкий лидер даже назвал американского президента "опасным".