У Росії розбився літак із курсантами (фото)
Уранці 2 лютого в Орську в районі селища Джанаталап впав легкомоторний літак Diamond DA40. В аварії ніхто не вижив.
За попередніми даними, внаслідок падіння борту загинули курсанти Санкт-Петербурзького державного університету цивільної авіації та пілот, повідомляє "112". Борт належав цьому вишу.
Пізніше ресурс повідомив, що судно здійснювало навчальний політ. У ньому перебували пілот 1998 року народження, і два курсанти 2004-го і 2005 року народження.
Борт вилетів із місцевого аеропорту о 7:33 ранку, під час польоту спрацював аварійний маяк.
У мережі вже з'явилися фотографії з місця аварії літака. Як видно на кадрах, борт зазнав критичних пошкоджень, які не залишили шансів вижити тим, хто був усередині.
Наразі проводиться розслідування причин та обставин аварії.
Нагадаємо, спеціальний підрозділ "Альфа" Служби безпеки України завдав збитків авіації Російської Федерації на 1 млрд дол. протягом 2025 року. Вони підірвали 15 російських літаків на п'яти аеродромах.
Також повідомлялося, що 9 грудня минулого року в Іванівській області РФ розбився військово-транспортний літак Ан-22, унаслідок чого загинули вісім осіб, хоча спочатку повідомлялося про сім жертв.