У Росії розбився літак із курсантами (фото)

Уранці 2 лютого в Орську в районі селища Джанаталап впав легкомоторний літак Diamond DA40. В аварії ніхто не вижив.

За попередніми даними, внаслідок падіння борту загинули курсанти Санкт-Петербурзького державного університету цивільної авіації та пілот, повідомляє "112". Борт належав цьому вишу.

Пізніше ресурс повідомив, що судно здійснювало навчальний політ. У ньому перебували пілот 1998 року народження, і два курсанти 2004-го і 2005 року народження.

Борт вилетів із місцевого аеропорту о 7:33 ранку, під час польоту спрацював аварійний маяк.

У мережі вже з'явилися фотографії з місця аварії літака. Як видно на кадрах, борт зазнав критичних пошкоджень, які не залишили шансів вижити тим, хто був усередині.

Судно зазнало критичних пошкоджень Фото: 112

Наразі проводиться розслідування причин та обставин аварії.

