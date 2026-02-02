В России разбился самолет с курсантами (фото)

Утром 2 февраля в Орске в районе поселка Джанаталап рухнул легкомоторный самолет Diamond DA40. В аварии никто не выжил.

По предварительным данным, в результате падения борта погибли курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и пилот, сообщает "112". Борт принадлежал этому вузу.

Позже ресурс сообщил, что судно совершало учебный полет. В нем находились пилот 1998 года рождения, и два курсанта 2004-го и 2005 года рождения.

Борт вылетел с местного аэропорта в 7:33 утра, во время полета сработал аварийный маяк.

В сети уже появились фотографии с места крушения самолета. Как видно на кадрах борт получил критические повреждения, которые не оставили шансов выжить тем, кто был внутри.

Судно получило критические повреждения Фото: 112

Сейчас проводится расследование причин и обстоятельств аварии.

Напомним специальное подразделение "Альфа" Службы безопасности Украины нанесло ущерб авиации Российской Федерации на 1 млрд долл. в течение 2025 года. Они подорвали 15 российский самолетов на пяти аэродромах.

Также сообщалось, что 9 декабря прошлого года в Ивановской области РФ разбился военно-транспортный самолет Ан-22, в результате чего погибли восемь человек, хотя изначально сообщалось о семи жертвах.