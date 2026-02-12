У російському Бєлгороді настав повний блекаут без обстрілів

Повідомляють, що світло в Бєлгороді зникло через аварію на електропідстанції "Бєлгород" на вулиці Сторожова — вимкнення електрики не пов'язане з обстрілами об'єктів енергетики. Блекаут стався після короткого замикання і спалахів.

Telegram-канал "Пепел Белгород" перерахував вулиці, на яких зникло світло. А потім повідомив, що в низці будинків сталося відключення води, а потім і опалення.

"Світла немає також у селищі Майський Бєлгородського округу... І в селищі Дубове", — ідеться в повідомленні.

Зазначають, що в Бєлгороді відключили світлофори та вуличне освітлення.

Через аварію на підстанції "Бєлгород" без електрики в Бєлгородській області залишилося понад 220 тисяч абонентів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що блекаут стався через аварію на електропідстанції.

За його словами, віялові відключення електроенергії сталися через "нанесений вогневий вплив" — імовірно, Гладков говорить про минулі удари.

Блекаут торкнувся трьох муніципалітетів регіону — Бєлгорода, Бєлгородського і Шебекинського округів.

Нагадаємо, у Бєлгороді вже траплявся блекаут 6 лютого. Тоді в цьому російському місті зникли світло й опалення, а подекуди й вода.

А тим часом стало відомо, що Гладков вимагав у Кремля "спочатку дати ППО, а потім бомбити Україну". Він нібито поскаржився, що Бєлгород отримує "відповідь" за кожен удар по Києву. За це його назвали "зрадником батьківщини".