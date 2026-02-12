В российском Белгороде наступил полный блэкаут без обстрелов

Сообщается, что свет в Белгороде пропал из-за аварии на электроподстанции "Белгород" на улице Сторожевая — отключение электричества не связано с обстрелами объектов энергетики. Блэкаут произошел после короткого замыкания и вспышек.

Telegram-канал "Пепел Белгород" перечислил улицы, на которых пропал свет. А потом сообщил, что в ряде домов произошло отключение воды, а потом и отопления.

"Света нет также в поселке Майский Белгородского округа… И в поселке Дубовое", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Белгороде отключились светофоры и уличное освещение.

В Белгороде опять приключился блэкаут

Из-за аварии на подстанции "Белгород" без электричества в Белгородской области осталось более 220 тысяч абонентов.

Відео дня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что блэкаут произошел из-за аварии на электроподстанции.

По его словам, веерные отключения электроэнергии произошли из-за "нанесенного огневого воздействия" — вероятно, Гладков говорит о прошлых ударах.

Блэкаут затронул три муниципалитета региона — Белгород, Белгородский и Шебекинский округа.

Напомним, в Белгороде уже случался блэкаут 6 февраля. Тогда в этом российском городе пропали свет и отопление, а кое-где и вода.

А тем временем стало известно, что Гладков требовал у Кремля "сначала дать ПВО, а потом бомбить Украину". Он якобы пожаловался, что Белгород получает "ответку" за каждый удар по Киеву. За это его назвали "изменником родины".