"Пусть сначала дадут ПВО": губернатор Белгородщины призвал Кремль не бомбить Киев, — соцсети

Источники российских пабликов говорят, что губернатор Белгородской области РФ требовал у Кремля "сначала дать ПВО, а потом бомбить Украину". Он якобы пожаловался, что Белгород получает "ответку" за каждый удар по Киеву.

О заявлениях губернатора Вячеслава Гладкова относительно обстрелов Белгорода пишет 9 февраля российский Telegram-канал "Кремлевская табакерка". По словам анонимного источника паблика в местном правительстве, такое заявление Гладков сделал перед объявлением о новых проблемах с энергетикой в городе и необходимости частичной эвакуации жителей.

"Вячеслав Владимирович заявил, что несколько раз просил в Москве усиление ПВО Белгородской области. Ему сказали, что сейчас это невозможно. Да и защитить Белгород сложно, вражеская территория слишком близко. Тогда он в сердцах сказал: "Пусть все же дадут нам сначала ПВО, а потом бомбят Украину. А то нас бросили, не могут защитить, а за каждый удар по Киеву или другим вражеским городам мы получаем в ответ. Не могут защитить людей в Белгороде, пусть не бомбят никого!" — сказал каналу неназванный собеседник.

Инсайдер добавил, что такие слова, по его мнению, "пахнут госизменой" и являются недопустимыми. Также админы паблика пишут, что попросили источник в Кремле прокомментировать заявления Гладкова.

"Это, конечно, слова предателя. Но мы выясним, говорил ли их Гладков. И примем меры в случае необходимости", — сказал собеседник.

По данным канала "Кремлевская табакерка", белгородский губернатор просит усиления ПВО Фото: скриншот

По состоянию на утро 9 февраля Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале писал, что подача тепла в Белгороде восстановлена, однако без отопления оставался еще 61 дом. Также в городе не работали несколько детских садов, школ и одна из поликлиник.

Обстрелы Белгорода: что известно

В ночь на 6 февраля россияне в соцсетях пожаловались, что в Белгороде после серии взрывов частично пропал свет и тепло, а также возникли перебои с телевидением.

OSINT-аналитики издания ASTRA 6 февраля подтвердили блэкаут в Белгороде. По их словам, в результате "обстрела" была сильно повреждена местная ТЭЦ.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков предупреждал, что в областном центре планируется сливать воду из многоэтажек перед морозами из-за повреждения объектов инфраструктуры. По его словам, тогда 80% абонентов региона имели проблемы с теплом.