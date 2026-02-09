"Хай спочатку дадуть ППО": губернатор Бєлгородщини закликав Кремль не бомбити Київ, — соцмережі

Джерела російських пабліків кажуть, що губернатор Бєлгородської області РФ вимагав у Кремля "спочатку дати ППО, а потім бомбити України". Він нібито поскаржився, що Бєлгород отримує "відповідь" за кожен удар по Києву.

Про заяви губернатора В'ячеслава Гладкова щодо обстрілів Бєлгорода пише 9 лютого російський Telegram-канал "Кремлевская табакерка". За словами анонімного джерела пабліка в місцевому уряді, таку заяву Гладков зробив перед оголошенням про нові проблеми з енергетикою в місті та необхідність часткової евакуації жителів.

"В'ячеслав Володимирович заявив, що кілька разів просив у Москві посилення ППО Бєлгородської області. Йому сказали, що зараз це неможливо. Та й захистити Бєлгород складно, ворожа територія надто близько. Тоді він у серцях сказав: "Нехай все ж таки дадуть нам спочатку ППО, а потім бомбять Україну. А то нас кинули, не можуть захистити, а за кожен удар по Києву чи іншим ворожим містам ми отримуємо у відповідь. Не можуть захистити людей у ​​Білгороді, хай не бомблять нікого!" — сказав каналу неназваний співрозмовник.

Інсайдер додав, що такі слова, на його думку, "пахнуть держзрадою" та є неприпустимими. Також адміни пабліка пишуть, що попросили джерело у Кремлі прокоментувати заяви Гладкова.

"Це, звісно, ​​слова зрадника. Але ми з'ясуємо, чи говорив їх Гладков. І вживемо заходів у разі потреби", — сказав співрозмовник.

За даними каналу "Кремлевская табакерка", бєлгородський губернатор просить посилення ППО Фото: скриншот

Станом на ранок 9 лютого В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі писав, що подача тепла в Бєлгороді відновлена, проте без опалення лишався ще 61 будинок. Також у місті не працювали кілька дитячих садків, шкіл і одна з поліклінік.

Обстріли Бєлгорода: що відомо

У ніч на 6 лютого росіяни в соцмережах поскаржилися, що в Бєлгороді після серії вибухів частково зникло світло і тепло, а також виникли перебої з телебаченням.

OSINT-аналітики видання ASTRA 6 лютого підтвердили блекаут у Бєлгород. За їхніми словами, внаслідок "обстрілу" було сильно пошкоджено місцеву ТЕЦ.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков попереджав, що в обласному центрі планується зливати воду з багатоповерхівок перед морозами через пошкодження об'єктів інфраструктури. За його словами, тоді 80% абонентів регіону мали проблеми з теплом.