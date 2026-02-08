Блекаут у Бєлгороді: місцева влада зливає воду з багатоповерхівок перед морозами (відео)

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що влада планує злити воду систем опалення у 455 будинках напередодні морозів. Також він говорить, що наразі 80% абонентів регіону має проблеми з теплом.

Російський політик визнає, що наразі темпи відновлення пошкодженого обладнання внаслідок вибухів залишаються повільними. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Ті заходи, які наші енергетики та тепловики проводили останні дві доби, поки не призводять до бажаного результату. Ми відновили газопостачання, вирішили проблеми з подачею холодної води та водовідведенням, але у нас є проблема з опаленням", — говорить бєлгородський губернатор.

Він додає, що через вибухи на об'єктах інфраструктури та прийдешні морози, місцева влада ухвалила розпочали злив води із систем опалення в 455 багатоквартирних будинках. Також без тепла залишаються десятки садків і шкіл, поліклініки, університети, соцоб'єкти та комерційні підприємства.

"Відновлювальні роботи, як я вже сказав, продовжуються. Коли ми побачимо, що наша ТЕЦ буде готова до подачі тепла, ми будемо заповнювати систему опалення і подавати теплоносій. Якщо ми цього не зробимо, збиток або шкода буде практично катастрофічною для кожного жителя, який проживає в цій частині міста", — бідкається Гладков і радить цілій низці категорій осіб переїхати в інші регіони РФ.

Раніше Фокус повідомляв про вибухи на енергетичній інфраструктурі в російському Бєлгороді. За словами місцевого губернатора, пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури міста Бєлгорода та шести округів.

Згодом стало відомо, що в Бєлгороді пролунала серія вибухів. Після вибухів у деяких районах міста зникло електропостачання та тепло.