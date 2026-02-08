Блэкаут в Белгороде: местные власти сливают воду из многоэтажек перед морозами (видео)

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что власти планируют слить воду систем отопления в 455 домах накануне морозов. Также он говорит, что сейчас 80% абонентов региона имеет проблемы с теплом.

Российский политик признает, что сейчас темпы восстановления поврежденного оборудования в результате взрывов остаются медленными. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Те мероприятия, которые наши энергетики и тепловики проводили последние двое суток, пока не приводят к желаемому результату. Мы восстановили газоснабжение, решили проблемы с подачей холодной воды и водоотводом, но у нас есть проблема с отоплением", — говорит белгородский губернатор.

Он добавляет, что из-за взрывов на объектах инфраструктуры и грядущих морозов, местные власти приняли начали слив воды из систем отопления в 455 многоквартирных домах. Также без тепла остаются десятки садов и школ, поликлиники, университеты, соцобъекты и коммерческие предприятия.

"Восстановительные работы, как я уже сказал, продолжаются. Когда мы увидим, что наша ТЭЦ будет готова к подаче тепла, мы будем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель. Если мы этого не сделаем, ущерб или вред будет практически катастрофическим для каждого жителя, проживающего в этой части города", — сетует Гладков и советует целому ряду категорий лиц переехать в другие регионы РФ.

Ранее Фокус сообщал о взрывах на энергетической инфраструктуре в российском Белгороде. По словам местного губернатора, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры города Белгорода и шести округов.

Впоследствии стало известно, что в Белгороде прогремела серия взрывов. После взрывов в некоторых районах города исчезло электроснабжение и тепло.