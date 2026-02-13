Смертоносні Альпи: на гірськолижних курортах загинули вже 20 туристів через сходження лавин

У регіоні навіть ввели режим підвищеної небезпеки. Його оголошували всього двічі з моменту введення цієї системи 25 років тому.

Унаслідок сходження лавини у Валь-д'Ізер шість лижників буквально завалило масою снігу. Відомо, що загинули двоє британців і один француз, після чого по всіх Альпах було оголошено червоне попередження. Вони стали останніми жертвами лавин за цей гірськолижний сезон в Альпах, пише Daily Mail.

Усі Альпи стали небезпечними для лижників через лавини

Представники курорту заявили, що екстрені служби відреагували оперативно, але не змогли запобігти загибелі людей.

Ці смерті сталися після рідкісного для регіону Савойя режиму підвищеної небезпеки, що тривав цілий день у четвер. Це попередження спонукало низку курортів закрити всі або частину своїх трас.

13 лютого в Савойї було знято червоний рівень небезпеки, але рівень ризику залишався високим у всіх Альпах через "дуже нестабільний сніговий покрив", особливо на висотах від 1800 до 2000 метрів, згідно з даними метеорологічної служби Meteo France.

За даними метеорологічної служби, шторм Нільс, що пройшов через Францію в четвер, приніс від 60 до 100 сантиметрів снігу.

У п'ятницю внаслідок сходження лавини зазнав незначних травм ще один громадянин Великої Британії.

Двоє загиблих британців входили до групи з чотирьох лижників у супроводі професійного інструктора і в той момент каталися поза трасою. За даними курорту, всі були оснащені лавинним спорядженням, включно з лавинними трансиверами, лопатами і щупами.

Всесвітньо відомі альпійські курорти закриті через лавини

Двоє інших перебували в групі з п'яти осіб, включно з професійним гідом, нижче схилом гори і не бачили, що наближається лавина.

Причина сходження лавини поки не зрозуміла. Це сталося після того, як 9 лютого у французьких Альпах зійшли лавини, які забрали життя двох лижників, а у вихідні внаслідок окремих сходів лавин загинули ще двоє.

Цього сезону лавини вже забрали життя щонайменше 20 лижників у французьких, швейцарських, італійських та австрійських Альпах. Екологи пов'язують небувалу кількість лавин із глобальним потеплінням, яке провокує нестабільність снігового покриву.

При цьому зимова Олімпіада 2026 в Італії ледь не опинилася під загрозою зриву через те, що снігу для зимових видів спорту в італійських Альпах виявилося недостатньо.

Нагадаємо, раніше іспанська лижниця опублікувала відео сходження лавини, яка ледь не знесла її зі схилу разом із собакою.