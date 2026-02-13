Смертоносные Альпы: на горнолыжных курортах погибли уже 20 туристов из-за схода лавин

В регионе даже ввели режим повышенной опасности. Его объявляли всего дважды с с момента введения этой системы 25 лет назад.

В результате схода лавины в Валь-д'Изер шесть лыжников буквально массой снега. Известно, что погибли два британца и один француз, после чего по всей Альпам было объявлено красное предупреждение. Они стали последними жертвами лавин за этот горнолыжный сезон в Альпах, пишет Daily Mail.

Все Альпы стали опасны для лыжников из-за лавин

Представители курорта заявили, что экстренные службы отреагировали оперативно, но не смогли предотвратить гибель людей.

Эти смерти произошли после редкого для региона Савойя, продолжавшегося целый день в четверг, режима повышенной опасности. Это предупреждение побудило ряд курортов закрыть все или часть своих трасс.

13 февраля в Савойе был снят красный уровень опасности, но уровень риска оставался высоким по всем Альпам из-за "очень нестабильного снежного покрова", особенно на высотах от 1800 до 2000 метров, согласно данным метеорологической службы Meteo France .

По данным метеорологической службы, шторм Нильс, прошедший через Францию ​​в четверг, принес от 60 до 100 сантиметров снега.

В пятницу в результате схода лавины получил незначительные травмы еще один гражданин Великобритании.

Двое погибших британцев входили в группу из четырех лыжников в сопровождении профессионального инструктора и в тот момент катались вне трассы. По данным курорта, все были оснащены лавинным снаряжением, включая лавинные трансиверы, лопаты и щупы.

Всемирно известные альпийские курорты закрыты из-за лавин

Двое других находились в группе из пяти человек, включая профессионального гида, ниже по склону горы и не видели приближающейся лавины.

Причина схода лавины пока не ясна. Это произошло после того, как 9 февраля в французских Альпах сошли лавины, унесшие жизни двух лыжников, а в выходные в результате отдельных сходов лавин погибли еще двое.

В этом сезоне лавины уже унесли жизни по меньшей мере 20 лыжников во французских, швейцарских, итальянских и австрийских Альпах. Экологи связывают небывалое количество лавин с глобальным потеплением, которое провоцирует нестабильность снежного покрова.

При этом зимняя Олимпиада 2026 в Италии едва не оказалась под угрозой срыва из-за того, что снега для зимних видом спорта в итальянских Альпах оказалось недостаточно.

Напомним, ранее испанская лыжница опубликовала видео схода лавины, которая едва не снесла ее со склона вместе с собакой.