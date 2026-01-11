За секунду до катастрофы: лыжницу с ее собакой чуть не накрыла лавина (видео)

Испанская лыжница Арес Масип вместе со своим четвероногим другом планировала спустились с горы на лыжах. Внезапно снежное покрытие начало уходить из-под ног женщины, что означало начало схода лавины.

Через несколько секунд спортсменку потянуло вниз вместе с массой снега, однако потом оказалось, что это был лишь микро сдвиг снежной доски на склоне. Видео с инцидентом девушка обнародовала в Instagram.

Ролик с инцидентом стал вирусным — набрал почти 21 млн просмотров в соцсетях. Сама спортсменка рассказала подробности того момента, когда 8 января она оказалась в экстремальной ситуации.

По словам Арес, она каталась на склоне гор в Андорре на высоте 2400 метров, фактически спровоцировав сход снежного покрова. Хотя, как говорит экстремалка, она очень хорошо знает это место, спускалась здесь "семь или восемь раз, а за последние пять дней — уже в третий раз".

"Риск был 1-2 [из 10]. Были свежие следы спусков, оставленные сегодня. Поэтому я решила пройтись коротким маршрутом, чтобы немного утомить Сима (собака Арес — ред.) и вернуться домой. Все это вместе сложилось в набор факторов, которые заставили меня подумать, что все вокруг безопасно. И именно здесь сработала так называемая "эвристическая ловушка", — говорит лыжница.

Арес давно занимается лыжным спортом

По ее словам, суть заключается в том, что она восприняла категорически неправильно: не условия были безопасными, а они ей "выглядели безопасными". В то же время девушка добавляет, что при любом даже достаточно простом и очевидном спуске с гор на лыжах всегда существует риск.

"Сегодня все обошлось испугом и стало для меня важным личным уроком. Если это поможет кому-то не терять бдительность даже в "проверенном" месте — значит, не зря!", — резюмирует спортсменка.

Ранее Фокус сообщал о том, как лавина в Альпах унесла жизни лыжников. Ошеломленные очевидцы рассказали, что видели, как лавина повалилась с горы и буквально смела спортсменов.

Впоследствии стало известно, что горнолыжные курорты в Европе превращаются в "призраков". Сотни европейских горнолыжных склонов оказались заброшенными и превратились в так называемые "курорты-призраки", потому что снега там не видели уже несколько лет.