За секунду до катастрофи: лижницю з її собакою ледве не накрила лавина (відео)

Іспанська лижниця Арес Масіп разом зі своїм чотирилапим другом планувала спустилися з гори на лижах. Раптово снігове покриття почало йти з-під ніг жінки, що означало початок сходження лавини.

За кілька секунд спортсменку потягнуло донизу разом з масою снігу, однак потім виявилося, що це був лише мікрозсув снігової дошки на схилі. Відео з інцидентом дівчина оприлюднила в Instagram.

Ролик з інцидентом став вірусним — набрав майже 21 млн переглядів у соцмережах. Сама спортсменка розповіла подробиці того моменту, коли 8 січня вона опинилася в екстремальній ситуації.

За словами Арес, вона каталася на схилі гір в Андоррі висотою 2400 метрів, фактично спровокувавши схід снігового покриву. Хоча, як каже екстремалка, вона дуже добре знає це місце, спускалася тут "сім або вісім разів, а за останні п’ять днів — уже втретє".

"Ризик був 1–2 [з 10]. Були свіжі сліди спусків, залишені сьогодні. Тому я вирішила пройтися коротким маршрутом, щоб трохи втомити Сіма (собака Арес — ред.) і повернутися додому. Усе це разом склалося в набір факторів, які змусили мене подумати, що все довкола безпечно. І саме тут спрацювала так звана "евристична пастка", — говорить лижниця.

Арес давно займається лижним спортом

За її словами, суть потягає в тому, що вона сприйняла категорично неправильно: не умови були безпечними, а вони їй "виглядали безпечними". Водночас дівчина додає, що при будь-якому навіть досить простому та очевидному спуску з гір на лижах завжди існує ризик.

"Сьогодні все обійшлося переляком і стало для мене важливим особистим уроком. Якщо це допоможе комусь не втрачати пильність навіть у "перевіреному" місці — значить, недарма!", — резюмує спортсменка.

