Майже 19 годин у польоті: скільки коштує найдовший безпосадочний переліт у світі

Найдовший у світі політ пов'язує Америку з аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку із сінгапурським аеропортом Чангі в Азії. Під час рекордного за тривалістю польоту пасажири прикуті до своїх крісел майже на 19 годин.

Політ довжиною 9537 миль або майже 15 350 км, триває 18 годин 50 хвилин. Маршрут був запроваджений авіакомпанією Singapore Airlines у 2018 році, пише видання Express.

Подорож стала можливою завдяки аеробусу А350-900ULR, який здатен літати понад 20 годин без зупинок завдяки модифікованій паливній системі, що збільшує запас палива до 24 000 літрів.

Сінгапурські авіалінії не пропонують економ-клас на цьому маршруті, надаючи 67 місць бізнес-класу за ціною в 11 240 сінгапурських доларів, тобто близько 383 351 грн, і 94 місця преміум-економ-класу за попередньою ціною 1900 сінгапурських доларів, тобто близько 64 886 грн.

Літак може похвалитися низкою преміальних функцій, включно з піднятими стелями, просторішими вікнами і спеціально розробленим освітленням, призначеним для мінімізації зміни часових поясів, а інноваційний карбоновий композитний планер літака додатково забезпечує поліпшену якість повітря.

У Premium Economy пасажирам пропонують підставку для ніг і регульований підголівник у кріслі. Вони також можуть використовувати шумозаглушувальні навушники та Wi-Fi протягом усього польоту.

Пасажир компанії Singapore Airlines Фото: з відкритих джерел

У пасажирів бізнес-класу сидіння, своєю чергою, перетворюються на плоскі ліжка для спокійного сну під час подорожі.

Генеральний директор Singapore Airlines Го Чун Фонг заявляв, що цей маршрут є "найшвидшим способом" пересування між двома великими містами.

Нагадаємо, найдовший у світі переліт із Шанхая, Китай, до Буенос-Айреса, Аргентина, дальністю 20 тисяч кілометрів, тривав 29 годин. Борт приземлявся в Окленді, Нова Зеландія, для зміни екіпажу і дозаправки.

