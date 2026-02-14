Почти 19 часов в полете: сколько стоит самый длинный беспосадочный перелет в мире

Самый длинный в мире полет связывает Америку из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке с сингапурским аэропортом Чанги в Азии. Во время рекордного по продолжительности полета пассажиры прикованы к своим креслам почти на 19 часов.

Полет длиной 9537 миль или почти 15 350 км, длится 18 часов 50 минут. Маршрут был введен авиакомпанией Singapore Airlines в 2018 году, пишет издание Express.

Путешествие стало возможным благодаря аэробусу А350-900ULR, способному летать более 20 часов без остановок благодаря модифицированной топливной системе, увеличивающий запас топлива до 24 000 литров.

Сингапурские авиалинии не предлагают эконом-класс на этом маршруте, предоставляет 67 мест бизнес-класса по цене в 11 240 сингапурских долларов, то есть около 383 351 грн и 94 места премиум-эконом-класса по предварительной цене 1900 сингапурских долларов, то есть около 64 886 грн.

Самолет может похвастаться рядом премиальных функций, включая приподнятые потолки, более просторные окна и специально разработанное освещение, предназначенное для минимизации смены часовых поясов, а инновационный карбоновый композитный планер самолета дополнительно обеспечивает улучшенное качество воздуха.

В Premium Economy пассажирам предлагают подставку для ног и регулируемый подголовник в кресле. Они также могут использовать шумоподавляющие наушники и Wi-Fi на протяжении всего полета.

Пассажир компании Singapore Airlines Фото: из открытых источников

У пассажиров бизнес-класса сиденья, в свою очередь, превращаются в плоские кровати для спокойного сна во время путешествия.

Генеральный директор Singapore Airlines Го Чун Фонг заявлял, что этот маршрут является "самым быстрым способом" передвижения между двумя крупными городами.

Напомним, самый длинный в мире перелет из Шанхая, Китай, в Буэнос-Айрес, Аргентина, дальностью 20 тысяч километров, длился 29 часов. Борт приземлялся в Окленде, Новая Зеландия, для смены экипажа и дозаправки.

Также Фокус писал, как пассажир выдавал себя за пилота для бесплатных полетов.