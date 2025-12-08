Полет больше суток: китайская авиакомпания запустила самый длинный в мире прямой рейс

Самый длинный в мире перелет на самолете Boeing 777-300ER авиакомпании China Eastern Airlines длился 29 часов и имеет дальность 20 тысяч километров — это новый рекорд.

Boeing 777 известен как крупнейший в мире двухмоторный реактивный самолет и самый распространенный широкофюзеляжный самолет. И именно он выбран для самого продолжительного в мире коммерческого рейса из Шанхая, Китай, в Буэнос-Айрес, Аргентина, сообщает Express.

Самый длинный перелет был из Шанхая в Буэнос-Айрес

Однако это не значит, что рейс прошел без посадок. Он приземлялся в Окленде, Новая Зеландия, для двухчасовой остановки для смены экипажа и дозаправки.

Таблоиды иронично отметили, что такой долгий перелет для кого-то может показаться мучительным, но других это гораздо удобнее, чем стыковочный рейс, который может занять два дня.

Шанхай и Буэнос-Айрес расположены практически друг напротив друга на земном шаре. Перелет из Китая в Аргентину занимает около 25 часов 55 минут , а обратный — 29 часов.

Відео дня

В заявлении China Eastern говорится: "Этот новый маршрут заполняет пробел в прямых рейсах между Шанхаем и крупными городами Южной Америки. Он открывает "южный коридор", соединяющий противоположные части Тихого океана, и меняет формат авиаперевозок между тремя континентами".

Ранее самым продолжительным коммерческим рейсом считался 19-часовой прямой рейс из Нью-Йорка в Сингапур авиакомпании Singapore Airlines. Конкуренция обострилась: австралийская авиакомпания Qantas объявила о планах открыть новый 22-часовой маршрут из Сиднея в Лондон в 2027 году.

Отмечается, что в Аргентине быстро растет китайская община: там проживает 55 000 человек, родившихся в Китае. За 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2025 года, авиаперелеты между Китаем и Буэнос-Айресом совершили 96 000 пассажиров. Так что им может показаться очень соблазнительной идеей воспользоваться новым сверхдолгим рейсом.

Начиная с XX века, китайцы прибывали в Аргентину тремя волнами. Первая волна иммигрантов прибыла из небольших прибрежных городов в период с 1914 по 1949 год. Вторая волна иммигрантов прибыла с Тайваня в 1980-х годах. Третья волна китайской миграции в Аргентину пришлась, главным образом, на 1990-е и 2000-е годы, и была обусловлена ​​экономическими возможностями. Китайцы открыли множество небольших азиатских супермаркетов и внесли значительный вклад в развитие розничной торговли.

Их привлекает лояльность Аргентины к иммигрантам и возможность легко получить гражданство. Многие бегут от политической ситуации в Китае, и здесь процветает китайский квартал (так называемый "Баррио Чино").

Напомним, ранее авиаэксперты наконец рассказали, зачем самолетам иногда устраивают душ из пожарных машин, или "водяной салют" в аэропорту.

А ранее бортпроводник, объехавший весь мир, рассказал о своей работе мечты и ее темной стороне.