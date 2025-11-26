Зачем самолетам устраивают душ из пожарных машин: авиаэксперт раскрыл тайну (видео)

Раскрыта странная причина, по которой самолеты обливают водой перед взлетом. И это никак не связано с чистотой.

Водный салют для самолетов — это праздничная церемония, в ходе которой две пожарные машины распыляют воду дугами над самолетом, создавая "туннель", под которым лайнер медленно проезжает. Подобная традиция есть и на флоте, когда корабли обливают водой из брандспойтов., пишет Daily Mail.

Водный салют для самолетов устраивают в особых случаях

Обычно душ самолетам устраивают в особенных случаях, это жест уважения, празднования или удачи.

Водные салюты проводятся по ряду причин, но наиболее часто — в честь последнего полета старшего пилота или работника аэропорта перед выходом на пенсию.

Их также устраивают в честь знаменательных событий, таких как взлет или посадка рекордного самолета, или в честь возвращения олимпийской команды.

Водый салют для чемпионов из Индии

Иногда водные салюты проводятся в честь военнослужащих, например, в память о павших солдатах.

Их также можно выполнять при обозначении первого или последнего рейса авиакомпании в определенный аэропорт.

Говорят, что водный салют зародился в морской отрасли, где пожарные катера создавали водную арку для кораблей, отправлявшихся в первое плавание, в качестве торжественного приветствия.

Водный салют берет начало на флоте Фото: U.S. Army

По данным аэропорта Схипхол, когда наконец появились самолеты, эта традиция была перенята и авиационной отраслью.

По неподтвержденным данным, первый водный салют состоялся в 1990-х годах в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити в честь уходящего на пенсию пилота авиакомпании Delta Airlines.

Водный салют, редкое явление, не следует путать с противообледенительной обработкой — распространенной, но схожей процедурой опрыскивания самолета жидкостями перед взлетом.

Многие пассажиры, возможно, сталкивались с наземной обработкой поверхности самолета от обледенения до начала движения, особенно в холодную погоду, поскольку она подразумевает очистку и защиту поверхностей самолета от скопления льда перед полетом.

