Навіщо літакам влаштовують душ із пожежних машин: авіаексперт розкрив таємницю (відео)

Розкрито дивну причину, через яку літаки обливають водою перед зльотом. І це ніяк не пов'язано з чистотою.

Водний салют для літаків — це святкова церемонія, під час якої дві пожежні машини розпилюють воду дугами над літаком, створюючи "тунель", під яким лайнер повільно проїжджає. Подібна традиція є і на флоті, коли кораблі обливають водою з брандспойтів, пише Daily Mail.

Водний салют для літаків влаштовують в особливих випадках

Зазвичай душ літакам влаштовують в особливих випадках, це жест поваги, святкування або удачі.

Водні салюти проводяться з низки причин, але найчастіше — на честь останнього польоту старшого пілота або працівника аеропорту перед виходом на пенсію.

Їх також влаштовують на честь знаменних подій, як-от зліт або посадка рекордного літака, або на честь повернення олімпійської команди.

Водний салют для чемпіонів з Індії

Іноді водні салюти проводять на честь військовослужбовців, наприклад, у пам'ять про полеглих солдатів.

Їх також можна виконувати під час позначення першого або останнього рейсу авіакомпанії в певний аеропорт.

Кажуть, що водний салют зародився в морській галузі, де пожежні катери створювали водну арку для кораблів, які вирушали в перше плавання, як урочисте вітання.

Водний салют бере початок на флоті Фото: U.S. Army

За даними аеропорту Схіпхол, коли нарешті з'явилися літаки, цю традицію перейняла й авіаційна галузь.

За непідтвердженими даними, перший водний салют відбувся в 1990-х роках у міжнародному аеропорту Солт-Лейк-Сіті на честь пілота авіакомпанії Delta Airlines, який йде на пенсію.

Водний салют, рідкісне явище, не слід плутати з протиобморожувальною обробкою — поширеною, але схожою процедурою обприскування літака рідинами перед злетом.

Багато пасажирів, можливо, стикалися з наземною обробкою поверхні літака від обмерзання до початку руху, особливо в холодну погоду, оскільки вона передбачає очищення і захист поверхонь літака від скупчення льоду перед польотом.

