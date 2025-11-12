Пілот підробив документи і літав без ліцензії: могли постраждати сотні пасажирів

У Європі розгорається скандал після того, як з'ясувалося, що пілот без необхідної кваліфікації кілька місяців керував пасажирськими авіалайнерами.

Як повідомляє профільне видання Aero Telegraph, чоловік з ініціалами L. A. B., який працював у литовській авіакомпанії Avion Express, зумів підробити документи й отримати посаду капітана, хоча мав ліцензію тільки другого пілота.

За даними джерел, порушник встиг здійснити десятки рейсів Європою, перевозячи сотні пасажирів. До цього він нібито працював першим пілотом в індонезійській авіакомпанії Garuda.

Представники Avion Express підтвердили факт розслідування.

"Нещодавно нам стали відомі відомості, що ставлять під сумнів його професійний досвід. Ми одразу почали внутрішню перевірку", — йдеться в заяві компанії.

Відео дня

Представники Avion Express підтвердили факт розслідування Фото: Unsplash

Крім того, припускають, що чоловік міг виконувати рейси та для дочірньої компанії Lufthansa — Eurowings, для якої Avion Express надає екіпажі та літаки. Представник Eurowings заявив німецькому виданню BILD, що компанія вже проводить власну перевірку.

Наразі авіакомпанія Avion Express експлуатує понад 50 літаків Airbus A320 і A321, виконуючи чартерні та контрактні рейси для найбільших перевізників Європи, зокрема easyJet, LOT і SunExpress.

Раніше Фокус повідомляв, що колишня стюардеса розкрила темну сторону своєї роботи, через яку її можуть звільнити. За її словами, за найменші "відхилення", від прищів до пари зайвих кілограмів, співробітників можуть тимчасово усунути від польотів.

Також стало відомо, що вчителька розповіла, як можна економити на перельотах. Досвідчена туристка з Шотландії на ім'я Люсі підкорила користувачів соцмереж своїм простим, але по-справжньому ефективним трюком для подорожей.