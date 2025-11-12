Пилот подделал документы и летал без лицензии: могли пострадать сотни пассажиров

В Европе разгорается скандал после того, как выяснилось, что пилот без необходимой квалификации несколько месяцев управлял пассажирскими авиалайнерами.

Как сообщает профильное издание Aero Telegraph, мужчина с инициалами L.A.B., работавший в литовской авиакомпании Avion Express, сумел подделать документы и получить должность капитана, хотя обладал лицензией только второго пилота.

По данным источников, нарушитель успел совершить десятки рейсов по Европе, перевозя сотни пассажиров. До этого он якобы работал первым пилотом в индонезийской авиакомпании Garuda.

Представители Avion Express подтвердили факт расследования.

"Недавно нам стали известны сведения, ставящие под сомнение его профессиональный опыт. Мы сразу начали внутреннюю проверку", — говорится в заявлении компании.

Представители Avion Express подтвердили факт расследования

Кроме того, предполагается, что мужчина мог выполнять рейсы и для дочерней компании Lufthansa — Eurowings, для которой Avion Express предоставляет экипажи и самолеты. Представитель Eurowings заявил немецкому изданию BILD, что компания уже проводит собственную проверку.

На данный момент авиакомпания Avion Express эксплуатирует более 50 самолетов Airbus A320 и A321, выполняя чартерные и контрактные рейсы для крупнейших перевозчиков Европы, включая easyJet, LOT и SunExpress.

