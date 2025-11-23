Бортпровідник, який об'їхав увесь світ, розповів про роботу мрії та її темний бік (фото)

29-річний Матеуш Ковалевич, який встиг відвідати "Нові сім чудес світу", поділився одкровеннями про те, який вигляд має життя в небі насправді.

Бортпровідник виріс у Білостоці та зараз живе у Варшаві (Польща), працюючи бортпровідником і подорожуючи по всьому світу. Про це пише What's The Jam.

Його любов до подорожей почалася в підлітковому віці, коли він уперше опинився за кордоном за шкільною програмою обміну з Ізраїлем. Пізніше він об'їздив Європу автостопом, а потім вирішив зробити польоти своєю професією.

За словами Матеуша, "типового місяця" в нього не буває, адже авіакомпанія використовує різні типи літаків, маршрути постійно змінюються, а разом із ними й пасажири. Він вважає своїм головним досягненням відвідування всіх "Нових семи чудес світу": чотири чоловік побачив під час пересадок, до одного дістався за службовими квитками.

Однак робота бортпровідника це не лише пригоди. Матеуш згадує випадок, коли в літак вдарила блискавка.

"Літак був у порядку, але правильніше було поміняти борт, ніж ризикувати", — каже він.

Робота в небі допомогла здійснити мрії, які звичайному туристу доступні далеко не завжди Фото: Jam Press

Найважчою стороною професії він називає хронічне недосипання. Особливо складно йому доводиться в країнах Сходу, де тривалі пересадки збивають біоритми.

"Я сплю дуже міцно, і будь-яке раптове пробудження серед ночі — просто кошмар", — зізнається він.

Але саме непередбачуваність робить його роботу особливою. Матеуш згадує, як одного разу переліт до Чикаго привів його на американські хрестини майже на 200 осіб на запрошення польського священика, якого він випадково зустрів на пересадці. Серед гостей виявився пасажир, з яким він уже літав раніше.

Робота в небі допомогла здійснити мрії, які звичайному туристу доступні далеко не завжди: стрибок із парашутом у Дубаї, політ на гідролітаку на Маврикії. У майбутньому він мріє підкорити Кіліманджаро і продовжити досліджувати Африку.

