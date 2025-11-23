Бортпроводник, объехавший весь мир, рассказал о работе мечты и ее темной стороне (фото)

29-летний Матеуш Ковалевич, успевший посетить "Новые семь чудес света", поделился откровениями о том, как выглядит жизнь в небе на самом деле.

Бортпроводник вырос в Белостоке и сейчас живет в Варшаве (Польша), работая бортпроводником и путешествуя по всему миру. Об этом пишет What's The Jam.

Его любовь к путешествиям началась в подростковом возрасте, когда он впервые оказался за границей по школьной программе обмена с Израилем. Позже он объездил Европу автостопом, а затем решил сделать полеты своей профессией.

По словам Матеуша, "типичного месяца" у него не бывает, ведь авиакомпания использует разные типы самолетов, маршруты постоянно меняются, а вместе с ними и пассажиры. Он считает своим главным достижением посещение всех "Новых семи чудес света": четыре мужчина увидел во время пересадок, к одному добрался по служебным билетам.

Однако работа бортпроводника это не только приключения. Матеуш вспоминает случай, когда в самолет ударила молния.

"Самолет был в порядке, но правильнее было поменять борт, чем рисковать", — говорит он.

Работа в небе помогла осуществить мечты, которые обычному туристу доступны далеко не всегда Фото: Jam Press

Самой тяжелой стороной профессии он называет хроническое недосыпание. Особенно сложно ему приходится в странах Востока, где длительные пересадки сбивают биоритмы.

"Я сплю очень крепко, и любое внезапное пробуждение среди ночи — просто кошмар", — признается он.

Но именно непредсказуемость делает его работу особенной. Матеуш вспоминает, как однажды перелет в Чикаго привел его на американские крестины почти на 200 человек по приглашению польского священника, которого он случайно встретил на пересадке. Среди гостей оказался пассажир, с которым он уже летал раньше.

Работа в небе помогла осуществить мечты, которые обычному туристу доступны далеко не всегда: прыжок с парашютом в Дубае, полет на гидросамолете на Маврикии. В будущем он мечтает покорить Килиманджаро и продолжить исследовать Африку.

