Політ понад добу: китайська авіакомпанія запустила найдовший у світі прямий рейс

Найдовший у світі переліт на літаку Boeing 777-300ER авіакомпанії China Eastern Airlines тривав 29 годин і має дальність 20 тисяч кілометрів — це новий рекорд.

Boeing 777 відомий як найбільший у світі двомоторний реактивний літак і найпоширеніший широкофюзеляжний літак. І саме він обраний для найтривалішого у світі комерційного рейсу з Шанхаю, Китай, до Буенос-Айреса, Аргентина, повідомляє Express.

Найдовший переліт був із Шанхая до Буенос-Айреса

Однак це не означає, що рейс пройшов без посадок. Він приземлявся в Окленді, Нова Зеландія, для двогодинної зупинки для зміни екіпажу і дозаправки.

Таблоїди іронічно зазначили, що такий довгий переліт для когось може здатися болісним, але для інших це набагато зручніше, ніж стикувальний рейс, який може зайняти два дні.

Шанхай і Буенос-Айрес розташовані практично один навпроти одного на земній кулі. Переліт із Китаю до Аргентини займає близько 25 годин 55 хвилин, а зворотний — 29 годин.

У заяві China Eastern йдеться: "Цей новий маршрут заповнює прогалину в прямих рейсах між Шанхаєм і великими містами Південної Америки. Він відкриває "південний коридор", що з'єднує протилежні частини Тихого океану, і змінює формат авіаперевезень між трьома континентами".

Раніше найтривалішим комерційним рейсом вважався 19-годинний прямий рейс із Нью-Йорка до Сінгапуру авіакомпанії Singapore Airlines. Конкуренція загострилася: австралійська авіакомпанія Qantas оголосила про плани відкрити новий 22-годинний маршрут із Сіднея до Лондона 2027 року.

Зазначається, що в Аргентині швидко зростає китайська громада: там проживає 55 000 осіб, які народилися в Китаї. За 12 місяців, що закінчилися у вересні 2025 року, авіаперельоти між Китаєм і Буенос-Айресом здійснили 96 000 пасажирів. Тож їм може здатися дуже спокусливою ідеєю скористатися новим наддовгим рейсом.

Починаючи з XX століття, китайці прибували в Аргентину трьома хвилями. Перша хвиля іммігрантів прибула з невеликих прибережних міст у період з 1914 по 1949 рік. Друга хвиля іммігрантів прибула з Тайваню в 1980-х роках. Третя хвиля китайської міграції в Аргентину припала, головним чином, на 1990-ті та 2000-ті роки, і була зумовлена економічними можливостями. Китайці відкрили безліч невеликих азіатських супермаркетів і зробили значний внесок у розвиток роздрібної торгівлі.

Їх приваблює лояльність Аргентини до іммігрантів і можливість легко отримати громадянство. Багато хто тікає від політичної ситуації в Китаї, і тут процвітає китайський квартал (так званий "Барріо Чіно").

