Помер Джессі Джексон, активіст і кандидат у президенти, завдяки якому Обама потрапив до Білого дому

Преподобний Джессі Джексон був соратником Мартіна Лютера Кінга і автором крилатої фрази "Не втрачайте надії". Після вбивства Кінга 1968 року Джексон став одним із найвпливовіших лідерів руху за громадянські права в Америці.

Джессі Луїс Джексон, видатний лідер руху за громадянські права, чиї вчинки змінили Демократичну партію і США, помер у 84 роки, повідомляє CNN.

Джексон, протеже преподобного Мартіна Лютера Кінга-молодшого, останніми місяцями перебував у лікарні під наглядом лікарів через прогресуючий параліч. Він помер у вівторок вранці в оточенні сім'ї, згідно із заявою його некомерційної організації із захисту соціальної справедливості Rainbow PUSH Coalition.

Джессі Джексон був соратником Мартіна Лютера Кінга Фото: The White House

"Його непохитна прихильність справедливості, рівності та правам людини допомогла сформувати глобальний рух за свободу і гідність. Невтомний борець за зміни, він давав голос тим, хто його позбавлений, — від своїх президентських кампаній у 1980-х роках до мобілізації мільйонів людей на реєстрацію для участі у виборах, — залишивши незабутній слід в історії", — йдеться в заяві.

Джессі Джексон народився в Грінвіллі, Південна Кароліна, в епоху законів Джима Кроу (нормативні акти в південних штатах США, що закріпили расову сегрегацію, — ред.), у незаміжньої матері-підлітка, але став іконою руху за громадянські права та новаторським політиком, який двічі балотувався на посаду президента США в 1980-х роках.

Двічі Джексон намагався отримати номінацію від Демократичної партії на президентських виборах, що надихнуло афроамериканців і вразило політичних оглядачів, які захоплювалися його здатністю залучати білих виборців. Він був фігурою, яка досягла успіху як серед чорношкірого населення, так і за його межами, задовго до того, як Барак Обама вийшов на національну політичну арену.

Джексон уперше здобув національну популярність у 1960-х роках як близький помічник преподобного Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Після вбивства Кінга 1968 року Джексон став одним із найвпливовіших лідерів руху за громадянські права в Америці — на превелике незадоволення деяких помічників Кінга, які вважали його занадто зухвалим.

Одна зі знакових фраз Джексона була "Не втрачайте надію". Він повторював її так часто, що деякі почали її пародіювати. Він був борцем за соціальну справедливість у три епохи: у період законів Джима Кроу, в епоху боротьби за громадянські права і в пост-громадянську епоху, кульмінацією якої стали обрання Обами і рух Black Lives Matter.

Джессі Джексон і Камала Гарріс Фото: films

Можливо, Обама ніколи б не потрапив до Білого дому без новаторських президентських кампаній Джексона. Джексон успішно домігся зміни системи розподілу делегатів на праймеріз Демократичної партії: замість системи "переможець отримує все", що приносила вигоду лідерам перегонів, було запроваджено пропорційну систему, яка допомагала іншим кандидатам, навіть якщо вони не вигравали в якомусь штаті.

За словами політичних експертів, ці зміни допомогли Бараку Обамі здобути несподівану перемогу над лідером перегонів Гілларі Клінтон на праймеріз Демократичної партії 2008 року.

Одного разу Джексона запитали, чи не образило його те, що він не став першим чорношкірим президентом країни.

"Ні, це не так, я був першопрохідцем, я був тим, хто прокладає шлях. Мені доводилося стикатися з сумнівами, цинізмом і страхом перед тим, що чорношкіра людина балотуватиметься. Були чорношкірі вчені, які писали статті про те, чому я даремно витрачаю час. Навіть чорношкірі говорили, що чорношкірий не може перемогти", — розповідав він в інтерв'ю.

У Джексона залишилися дружина Жаклін і п'ятеро дітей.

