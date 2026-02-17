Умер Джесси Джексон, активист и кандидат в президенты, благодаря которому Обама попал в Белый дом

Преподобный Джесси Джексон был соратником Мартина Лютера Кинга и автором крылатой фразы "Не теряйте надежды". После убийства Кинга в 1968 году Джексон стал одним из самых влиятельных лидеров движения за гражданские права в Америке.

Джесси Луис Джексон, выдающийся лидер движения за гражданские права, чьи поступки изменили Демократическую партию и США, умер в 84 года, сообщает CNN.

Джексон, протеже преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего, в последние месяцы находился в больнице под наблюдением врачей из-за прогрессирующего паралича. Он скончался во вторник утром в окружении семьи, согласно заявлению его некоммерческой организации по защите социальной справедливости Rainbow PUSH Coalition.

Джесси Джексон был соратником Мартина Лютера Кинга Фото: The White House

"Его непоколебимая приверженность справедливости, равенству и правам человека помогла сформировать глобальное движение за свободу и достоинство. Неутомимый борец за перемены, он давал голос тем, кто его лишен, — от своих президентских кампаний в 1980-х годах до мобилизации миллионов людей на регистрацию для участия в выборах, — оставив неизгладимый след в истории", — говорится в заявлении.

Джесси Джексон родился в Гринвилле, Южная Каролина, в эпоху законов Джима Кроу (нормативные акты в южных штатах США, закрепившие расовую сегрегацию, - ред.), у незамужней матери-подростка, но стал иконой движения за гражданские права и новаторским политиком, дважды баллотировавшимся на пост президента США в 1980-х годах.

Дважды Джексон пытался получить номинацию от Демократической партии на президентских выборах, что вдохновило афроамериканцев и поразило политических обозревателей, которые восхищались его способностью привлекать белых избирателей. Он был фигурой, добившейся успеха как среди чернокожего населения, так и за его пределами, задолго до того, как Барак Обама вышел на национальную политическую арену.

Джексон впервые получил национальную известность в 1960-х годах как близкий помощник преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего. После убийства Кинга в 1968 году Джексон стал одним из самых влиятельных лидеров движения за гражданские права в Америке — к неудовольствию некоторых помощников Кинга, которые считали его слишком дерзким.

Одна из знаковых фраз Джексона была "Не теряйте надежду". Он повторял ее так часто, что некоторые начали ее пародировать. Он был борцом за социальную справедливость в три эпохи: в период законов Джима Кроу, в эпоху борьбы за гражданские права и в пост-гражданскую эпоху, кульминацией которой стали избрание Обамы и движение Black Lives Matter.

Джесси Джексон и Камала Харрис Фото: CNN

Возможно, Обама никогда бы не попал в Белый дом без новаторских президентских кампаний Джексона. Джексон успешно добился изменения системы распределения делегатов на праймериз Демократической партии: вместо системы "победитель получает все", которая приносила выгоду лидерам гонки, была введена пропорциональная система, которая помогала другим кандидатам, даже если они не выигрывали в каком-либо штате.

По словам политических экспертов, эти изменения помогли Бараку Обаме одержать неожиданную победу над лидером гонки Хиллари Клинтон на праймериз Демократической партии в 2008 году.

Однажды Джексона спросили, не обидело ли его то, что он не стал первым чернокожим президентом страны.

"Нет, это не так, я был первопроходцем, я был тем, кто прокладывает путь. Мне приходилось сталкиваться с сомнениями, цинизмом и страхом перед тем, что чернокожий человек будет баллотироваться. Были чернокожие ученые, писавшие статьи о том, почему я зря трачу время. Даже чернокожие говорили, что чернокожий не может победить", - рассказывал он в интервью.

У Джексона остались жена Жаклин и пятеро детей.

