Умер известный украинский деятель Семен Глузман: что о нем известно (фото)

В понедельник, 16 февраля, умер выдающийся украинский деятель, правозащитник, врач-психиатр и диссидент Семен Глузман. Ему было 79 лет.

Об этом в Facebook сообщили его близкие, в частности Леся Харченко. Семена Глузмана не стало в полночь.

Умер Семен Глузман: что известно

"Умер наш Слава (Семен Глузман) сегодня в 12 часов. В мире стало меньше достоинства, совести и иронии", — написала Харченко.

Семен Глузман родился в 1946 году в Киеве. Он был известной фигурой в мировой психиатрии, возглавлял профильную ассоциацию в Украине и провел 10 лет в концлагерях и в ссылке за разоблачение методов карательной медицины в СССР.

Деятель также известен тем, что в 1970-х годах подготовил независимую заочную судебно-психиатрическую экспертизу по делу другого диссидента и борца за права крымскотатарского народа — генерала Петра Григоренко, которого отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Врач доказал, что Григоренко был психически здоровым, а официальный диагноз о невменяемости был сфальсифицирован для политических репрессий.

За свою деятельность в 1972 году Глузмана приговорили к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки, где Семен Фишельович находился вместе с Левком Лукьяненко, Иваном Светличным, Евгением Сверстюком и другими известным диссидентами.

После освобождения деятель стал одним из авторов Закона Украины "О психиатрической помощи", возглавлял Ассоциацию психиатров Украины и работал экспертом ООН по правам человека. Глузман был членом Американского, Королевского и Канадского обществ психиатров, а во Франции в свое время именем Семена Фишелевича даже назвали психиатрическую клинику.

