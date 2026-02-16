Помер відомий український діяч Семен Глузман: що про нього відомо (фото)

У понеділок, 16 лютого, помер видатний український діяч, правозахисник, лікар-психіатр та дисидент Семен Глузман. Йому було 79 років.

Про це у Facebook повідомили його близькі, зокрема Леся Харченко. Семена Глузмана не стало опівночі.

Помер Семен Глузман: що відомо

"Помер наш Слава (Семен Глузман) сьогодні о 12 годині. У світі стало менше гідності, совісті і іронії", — написала Харченко.

Семен Глузман народився у 1946 році в Києві. Він був знаною постаттю у світовій психіатрії, очолював профільну асоціацію в Україні та провів 10 років у концтаборах і на засланні за викриття методів каральної медицини в СРСР.

Діяч також відомий тим, що у 1970-х роках підготував незалежну заочну судово-психіатричну експертизу в справі іншого дисидента та борця за права кримськотатарського народу — генерала Петра Григоренка, якого відправили на примусове лікування в психіатричну лікарню. Лікар довів, що Григоренко був психічно здоровим, а офіційний діагноз про неосудність був сфальсифікований для політичних репресій.

За свою діяльність у 1972 році Глузмана засудили до 7 років таборів та 3 років заслання, де Семен Фішельович перебував разом з Левком Лук'яненком, Іваном Світличним, Євгеном Сверстюком та іншими відомим дисидентами.

Семен Глузман Фото: Вікіпедія

Після звільнення діяч став одним із авторів Закону України "Про психіатричну допомогу", очолював Асоціацію психіатрів України та працював експертом ООН з прав людини. Глузман був членом Американського, Королівського та Канадського товариств психіатрів, а у Франції свого часу ім'ям Семена Фішельовича навіть назвали психіатричну клініку.

