У Росії на Масляну спалили гігантську Лабубу (фото, відео)

У липецькому археологічному парку "Аргамач" спалили опудало Лабубу. Таким чином у Росії відзначили свято приходу весни.

У російському парку спалили гігантське триметрове опудало популярної дитячої іграшки Лабубу. Спалення стало кульмінацією свята Масляної, повідомляє ресурс "Осторожно, новости".

Як зазначається, охочих побачити спалення Лабубу виявилося так багато, що на в'їзді в парк утворився кілометровий затор. При цьому, до Липецька на дійство спеціально приїхали жителі Тамбова, Воронежа та Москви.

Однак багато місцевих жителів вирішили не їхати на гуляння, бо їхнім дітям подобається персонаж Лабубу і вони будуть шоковані, побачивши, як спалюють улюблену іграшку.

Лабубу в російській версії Фото: з відкритих джерел

Директор парку зізнавався, що Лабубу для спалення спеціально зробили зубастим і страшним, щоб не травмувати дітей.

Відео дня

До слова, у попередні роки організатори вже спалювали фігури "видатних лиходіїв" в особі "Білого Блукача", "Волан де Морта", "Карнажа", "Фредді Крюгера" і "Хаґґі Ваґґі".

Нагадаємо, власники купленої Лабубу намагалися позбутися її, висловлюючи несподівану теорію, що в неї вселився один із демонів на ім'я Пазузу. Міфологічний персонаж належить месопотамській міфології, також відомий як головний антагоніст у культовому фільмі "Екзорцист". Після цього в соцмережах почали активно ділитися тим, як спалюють відому іграшку.

При цьому китайська компанія Pop Mart, яка створила іграшку Labubu, за ринковою вартістю випередила російського газового гіганта "Газпром".