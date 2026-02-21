В России на Масленицу сожгли гигантскую Лабубу (фото, видео)

В липецком археологическом парке "Аргамач" сожгли чучело Лабубу. Таким образом в России отметили празник прихода весны.

В российском парке сожгли гигантское трехметровое чучело популярной детской игрушки Лабубу. Сожжение стало кульминацией праздника Масленицы, сообщает ресурс "Осторожно, новости".

Как отмечается, желающих увидеть сожжение Лабубу оказалось так много, что на въезде в парк образовалась километровая пробка. При этом, в Липецк на действо специально приехали жители Тамбова, Воронежа и Москвы.

Однако многие местные жители решили не ехать на гуляния, потому что их детям нравится персонаж Лабубу и они будут шокированы, увидев, как сжигают любимую игрушку.

Лабубу в российской версии Фото: из открытых источников

Директор парка признавался, что Лабубу для сожжения специально сделали зубастым и страшным, чтобы не травмировать детей.

К слову, в предыдущие годы организаторы уже сжигали фигуры "выдающихся злодеев" в лице "Белого Ходока", "Волан де Морта", "Карнажа", "Фредди Крюгера" и "Хагги Вагги".

Напомним, владельцы купленной Лабубу пытались избавиться от нее, высказывая неожиданную теорию, что в нее вселился один из демонов по имени Пазузу. Мифологический персонаж принадлежит месопотамской мифологии, также известен как главный антагонист в культовом фильме "Экзорцист". После этого в соцсетях начали активно делиться тем, как сжигают известную игрушку.

При этом китайская компания Pop Mart, создавшая игрушку Labubu, по рыночной стоимости опередила российского газового гиганта "Газпром".