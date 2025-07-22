Labubu победил "Газпром": производитель игрушек стал дороже российского гиганта

Китайская компания Pop Mart, прославившаяся коллекционной игрушкой Labubu, по рыночной стоимости опередила российского газового гиганта. Компании удалось подняться выше в мировом рейтинге самых дорогих публичных компаний.

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Согласно данным платформы CompaniesMarketCap, Pop Mart International Group с рыночной капитализацией 42,40 млрд долларов заняла 518-е место в глобальном перечне самых дорогих компаний. Это позволило китайскому производителю обойти ПАО "Газпром", стоимость которого на рынке оценивается в 38,86 млрд долларов — 569-е место в рейтинге.

Pop Mart специализируется на производстве коллекционных фигурок игрушек, самым популярным персонажем которых является Labubu. Их стремительный финансовый рост объясняется ростом интереса к коллекционированию среди молодых покупателей, особенно в странах Азии.

Зато "Газпром" теряет свои позиции на фондовом рынке, что связано с падением экспорта и влиянием международных санкций. Несмотря на то, что компания остается одним из крупнейших экспортеров природного газа, ее рыночная стоимость постепенно снижается.

Рыночная капитализация — это суммарная стоимость всех акций компании, находящихся в обращении, и является ключевым показателем ее позиций на фондовом рынке.

Как сообщал Фокус, производитель игрушек Лабубу перегнал создателей Barbie и Transformers.

Тренд Лабубу покоряет сеть и Украину.

Напомним, известная украинка получила в подарок Лабубу и нарвалась на критику.

Фокус также писал о том, что такое игрушки Лабубу и почему они так популярны.