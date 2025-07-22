Labubu переміг "Газпром": виробник іграшок став дорожчим за російського гіганта

Китайська компанія Pop Mart, що прославилася колекційною іграшкою Labubu, за ринковою вартістю випередила російського газового гіганта. Компанії вдалося піднятися вище у світовому рейтингу найдорожчих публічних компаній.

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Згідно з даними платформи CompaniesMarketCap, Pop Mart International Group із ринковою капіталізацією 42,40 млрд доларів посіла 518-те місце у глобальному переліку найдорожчих компаній. Це дозволило китайському виробникові обійти ПАТ "Газпром", вартість якого на ринку оцінюється у 38,86 млрд доларів – 569-те місце у рейтингу.

Pop Mart спеціалізується на виробництві колекційних фігурок іграшок, найпопулярнішим персонажем яких є Labubu. Їхній стрімкий фінансовий ріст пояснюється зростанням інтересу до колекціонування серед молодих покупців, особливо в країнах Азії.

Натомість "Газпром" втрачає свої позиції на фондовому ринку, що пов’язано з падінням експорту та впливом міжнародних санкцій. Незважаючи на те, що компанія залишається одним із найбільших експортерів природного газу, її ринкова вартість поступово знижується.

Ринкова капіталізація – це сумарна вартість усіх акцій компанії, що перебувають в обігу, і є ключовим показником її позицій на фондовому ринку.

Як повідомляв Фокус, виробник іграшок Лабубу перегнав творців Barbie та Transformers.

Тренд Лабубу підкорює мережу та Україну.

Нагадаємо, відома українка отримала в подарунок Лабубу й нарвалась на критику.

Фокус також писав про те, що таке іграшки Лабубу і чому вони такі популярні.