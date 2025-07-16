Люди массово сжигают свои Лабубу из-за жуткой теории заговора: о чем идет речь (фото)

Популярная игрушка Лабубу, которая стала трендом этого года, снова оказалась в центре обсуждений среди пользователей. Но на этот раз владельцы купленной игрушки пытаются избавиться от нее, высказывая неожиданную теорию заговора — в нее вселился один из демонов древней мифологии.

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Владельцы говорят о схожести выражения лица и улыбки игрушки с древним божеством, сообщает портал JOE.

По этой теории, Labubu якобы вселены древним демоном по имени Пазузу. Сам мифологический персонаж принадлежит месопотамской мифологии, также известен как главный антагонист в культовом фильме "Экзорцист".

Пазузу (слева) в сети называют воплощением в Лабубу Фото: коллаж Фокус

Древняя мифология рассказывает, что Пазузу победил могущественных ветряных демонов, став угрозой даже для своих собратьев. Его часто изображают с широкой зловещей улыбкой и острыми зубами, что действительно напоминает лицо Labubu.

Журналисты пишут, что в соцсетях начали даже активно делиться тем, как сжигают известную игрушку. Так пользовательница TikTok с ником @jessicavibezx поделилась видео, на котором она сжигает свою Лабубу.

"Не покупайте Лабуду — они прокляты и разрушат вашу жизнь", — подписала свое видео женщина.

Также еще один потенциальный покупатель признался, что теперь не рискнет покупать куклу, даже если не слишком верит в сверхъестественное.

"Я не слишком суеверен... я немного суеверен. Но никогда бы не купил Лабубу. Это происходит от Пазузу — демона, который вселился в девочку в "Экзорцисте". У нас и так хватает внутренних демонов — зачем еще один, да еще и дорогой?" — иронично спрашивает пользователь.

Реакция сети

В комментариях к популярным сообщениям о сходстве Лабубу и Пазузу, пользователи разделились на два противоположных лагеря. Одни поддерживали мнение об их сходстве, тогда как другие называют это "чистым совпадением".

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Лабубу, Пазузу... что за бред?";

"Эти конспирологи видят во всем мистику";

"Чистое совпадение и не более";

"А мне кажется, что в этом что-то есть";

"Ага, сейчас. Потратила на игрушку средства, а теперь должна ее сжечь?".

Ранее стало известно, почему Лабубу стали такими популярными. Эти игрушки в виде зубастых зверьков, которые стали настолько популярными, что продаются за тысячи долларов

Впоследствии сообщалось, как кошка подхватила тренд на Лабубу. Пушистая любимица оказалась воровкой и принесла домой нашумевшую в мире игрушку.