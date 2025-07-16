Люди масово спалюють свої Лабубу через моторошну теорію змови: про що йде мова (фото)

Популярна іграшка Лабубу, яка стала трендом цього року, знову опинилася в центрі обговорень серед користувачів. Та цього разу власники купленої забавки намагаються позбутися її, висловлюючи неочікувану теорію змови — в неї вселився один з демонів давньої міфології.

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Власники говорять про схожість виразу обличчя та посмішки іграшки зі стародавнім божеством, повідомляє портал JOE.

За цією теорією, Labubu нібито вселені стародавнім демоном на ім’я Пазузу. Сам міфологічний персонаж належить месопотамської міфології, також відомий як головний антагоніст у культовому фільмі "Екзорцист".

Пазузу (зліва) в мережі називають втіленням в Лабубу Фото: колаж Фокус

Давня міфологія переповідає, що Пазузу переміг могутніх вітряних демонів, ставши загрозою навіть для своїх побратимів. Його часто зображають із широкою зловісною посмішкою та гострими зубами, що справді нагадує обличчя Labubu.

Журналісти пишуть, що в соцмережах почали навіть активно ділитися тим, як спалюють відому іграшку. Так користувачка TikTok з ніком @jessicavibezx поділилася відео, на якому вона спалює свою Лабубу.

"Не купуйте Лабуду — вони прокляті та зруйнують ваше життя", — підписала своє відео жінка.

Також ще один потенційний покупець зізнався, що тепер не ризикне купувати ляльку, навіть якщо не надто вірить у надприродне.

"Я не надто забобонний… я трохи забобонний. Але ніколи б не купив Лабубу. Це походить від Пазузу — демона, який вселився в дівчинку в "Екзорцисті". У нас і так вистачає внутрішніх демонів — навіщо ще один, та ще й дорогий?" — іронічно питає користувач.

Реакція мережі

В коментарях до популярних дописів про схожість Лабубу та Пазузу, користувачі поділилися на два протилежні табори. Одні підтримували думку про їхню схожість, тоді як інші називають це "чистим збігом".

Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Лабубу, Пазузу… що за маячня?";

"Ці конспірологи бачать в усьому містику";

"Чистий збіг і не більше";

"А мені видається, що в цьому щось є";

"Ага, зараз. Витратила на іграшку кошти, а тепер маю її спалити?".

Раніше стало відомо, чому Лабубу стали такими популярними. Ці іграшки у вигляді зубастих звірків, які стали настільки популярними, що продаються за тисячі доларів

Згодом повідомлялося, як кішка підхопила тренд на Лабубу. Пухнаста улюблениця виявилася крадійкою і принесла додому нашумілу у світі іграшку.