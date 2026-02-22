Зберігає моторошні секрети: ЗМІ потрапили всередину літака Епштейна, відомого як "Лоліта-експрес" (фото)

Приватний Boeing 727 Джеффрі Епштейна "Лоліта-експрес" уже десять років гниє на кладовищі металобрухту в Джорджії. Під час екскурсії 40-метровим літаком журналісти знайшли похмурі нагадування про розпусний спосіб життя покійного педофіла.

Реактивний літак N908JE, який Епштейн використовував для перевезення своїх юних жертв, роками залишався просто неба. Про це пише видання New York Post.

Під час екскурсії салоном літака, в якому навіть підлога була оббита м'яким матеріалом, серед запліснявілих баночок з-під крему для гоління, використаних зубних щіток і помаранчево-жовтих гумок для волосся, кореспондент виявив у ванних шафах дитячий лосьйон і присипку.

На борту колишнього "Лоліта-експрес" журналісти виявили дитячий лосьйон... ...і дитячу присипку

Також серед знахідок були супутниковий телефон, захований у тумбочці, брудні рушники і стопки серветок з бортовим номером приватного літака Епштейна, що слугували ще одним нагадуванням про колишню розкіш.

Супутниковий телефон, захований у тумбочці біля ліжка. Усередині кабіни пілотів у шухляді було виявлено чорний стаціонарний телефон, шнур якого був явно вирваний зі стіни

Одразу за входом, ліворуч, розташована елегантна ванна кімната, де були знайдені дитячі товари. За кілька кроків попереду розташована єдина спальня в літаку, де над головою висіли три протигази, а на великому матраці акуратно лежала біла ковдра.

Ліжко розміру "кінг-сайз" у єдиній спальні літака все ще застелене ковдрою У ванній кімнаті біля раковини стоять дві нерозкриті пляшки преміальної води Voss

Зі спальні через прохід без дверей можна потрапити у вітальню, майже повністю оздоблену яскраво-червоним оксамитом — ним вкриті стіни, диван і два крісла. Тільки один біло-бежевий стілець, відокремлений від нього яскраво-червоним столиком, вибивається із загальної картини. Далі по каюті, в іншій вітальні, перед кухнею, розташовані два сірих напівкруглих дивани, що стоять один навпроти одного.

У зоні відпочинку, що відокремлює кухню від кабіни пілота, розташовані м'які дивани і крісла, довгий дерев'яний стіл і дзеркальні стіни.

У вітальні стоять два сірі напівкруглі дивани, звернені один до одного. Вид із дверей кабіни пілота відкриває вид на зону відпочинку з м'якою оббивкою коричневого кольору

Зараз у салоні літака валяються порожні пляшки з-під води, банки з-під розчинної кави та інші предмети повсякденного вжитку, а шафи, картотеки і ящики забиті книжками й папками з посібниками з експлуатації та іншими авіаційними документами. Усередині кабіни пілотів у шухляді було виявлено чорний стаціонарний телефон, шнур якого було вирвано зі стіни.

Власник сміттєзвалища заявив, що літаку, якому майже 60 років, більше ніколи не літатиме, почасти тому, що в 2016 році з нього зняли три двигуни. А ремонт літака, що перебуває в настільки жалюгідному стані, виявиться досить дорогим заходом.

У кабіні пілотів Вхідні двері в хвостовій частині літака

Цей літак був придбаний компанією JEGE Inc, пов'язаною з Епштейном, у січні 2001 року. Після прибуття на звалище у 2016 році літак планувалося розрізати й утилізувати, але ці плани таємничим чином змінилися. У грудні 2018 року літак таємно продали компанії World Aviation Services LLC, розташованій у Медлі, штат Флорида. У липні 2024 року літак був придбаний компанією Jet Assets Incorporated, розташованою в місті Ларамі, штат Вайомінг, про яку у відкритому доступі практично немає інформації.

Нагадаємо, на своєму ранчо в штаті Нью-Мексико Джеффрі Епштейну побудував крематорій, у якому міг роками знищувати "докази".

Крім того, серед сумнозвісних "файлів Епштейна", який, будучи підозрюваним у торгівлі людьми та педофілії, виявили банківський переказ на шість бочок сірчаної кислоти.