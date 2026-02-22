Хранит жуткие секреты: СМИ попали внутрь самолета Эпштейна, известного как "Лолита-экспресс" (фото)

Частный Boeing 727 Джеффри Эпштейна "Лолита-экспресс" уже десять лет гниет на кладбище металлолома в Джорджии. Во время экскурсии по 40-метровому самолету журналисты нашли мрачные напоминания о развратном образе жизни покойного педофила.

Реактивный самолет N908JE, который Эпштейн использовал для перевозки своих юных жертв, годами оставался под открытым небом. Об этом пишет издание New York Post.

Во время экскурсии по салону самолета, в котором даже полы были оббиты мягким материалом, среди заплесневелых баночек из-под крема для бритья, использованных зубных щеток и оранжево-желтых резинок для волос, корреспондент обнаружил в ванных шкафчиках детский лосьон и присыпку.

На борту бывшего "Лолита-экспресс" журналисты обнаружили детский лосьон... ...и детскую присыпку

Также среди находок были спутниковый телефон, спрятанный в тумбочке, грязные полотенца и стопки салфеткок с бортовым номером частного самолета Эпштейна служили еще одним напоминанием о былой роскоши.

Відео дня

Спутниковый телефон, спрятанный в прикроватной тумбочке. Внутри кабины пилотов в ящике был обнаружен черный стационарный телефон, шнур которого был явно вырван из стены

Сразу за входом, слева, находится элегантная ванная комната, где были найдены детские товары. В нескольких шагах впереди расположена единственная спальня в самолете, где над головой висели три противогаза, а на большом матрасе аккуратно лежало белое одеяло.

Кровать размера "кинг-сайз" в единственной спальне самолета все еще застелена одеялом В ванной комнате у раковины стоят две нераскрытые бутылки премиальной воды Voss

Из спальни через проход без двери можно попасть в гостиную, почти полностью отделанную ярко-красным бархатом — им покрыты стены, диван и два кресла. Только один бело-бежевый стул, отделенный от него ярко-красным столиком, выбивается из общей картины. Дальше по каюте, в другой гостиной, перед кухней, расположены два серых полукруглых дивана, стоящие друг напротив друга.

В зоне отдыха, отделяющей кухню от кабины пилота, расположены мягкие диваны и кресла, длинный деревянный стол и зеркальные стены.

В гостиной стоят два серых полукруглых дивана, обращенных друг к другу. Вид из дверей кабины пилота открывает вид на зону отдыха с мягкой обивкой коричневого цвета

Сейчас в салоне самолета валяются пустые бутылки из-под воды, банки из-под растворимого кофе и другие предметы повседневного обихода, а шкафы, картотеки и ящики забиты книгами и папками с руководствами по эксплуатации и другими авиационными документами. Внутри кабины пилотов в ящике был обнаружен черный стационарный телефон, шнур которого был вырван из стены.

Владелец свалки заявил, что самолету, которому почти 60 лет, больше никогда не будет летать, отчасти потому, что в 2016 году с него сняли три двигателя. А ремонт самолета, находящегося в настолько плачевном состоянии, окажется довольно дорогостоящим мероприятием.

В кабине пилотов Входная дверь в хвостовой части самолета

Данный самолет был приобретен компанией JEGE Inc, связанной с Эпштейном, в январе 2001 года. После прибытия на свалку в 2016 году самолет планировалось разрезать и утилизировать, но эти планы таинственным образом изменились. В декабре 2018 года самолет был тайно продан компании World Aviation Services LLC, расположенной в Медли, штат Флорида. В июле 2024 года самолет был приобретен компанией Jet Assets Incorporated, расположенной в городе Ларами, штат Вайоминг, о которой в открытом доступе практически нет информации.

Напомним, на своем ранчо в штате Нью-Мексико Джеффри Эпштейну построил крематорий, в котором мог годами уничтожать "улики".

Кроме того, среди печально известных "файлов Эпштейна", который, будучи подозреваемым в торговле людьми и педофилии, обнаружили банковский перевод на шесть бочек серной кислоты.