Човен під прапором США атакував прикордонний катер Куби: є загиблі та поранені, — МВС

У територіальних водах Куби сталася збройна сутичка з човном під прапором США, внаслідок якої загинули четверо людей, а ще шестеро отримали поранення. Прикордонний катер Куби намагався перевірити швидкісний човен біля каналу Ель-Піно, після чого екіпаж іноземного судна відкрив вогонь.

Як зазначається у повідомленні Міністерства внутрішніх справ Куби сторінці в X, вранці 25 лютого кубинські прикордонники помітили швидкісний катер, який був зареєстрований у Флориді з номером FL7726SH. Згодом, це судно наблизилося приблизно на одну морську милю до каналу Ель-Піно в районі Кайо-Фальконес, провінція Вілья-Клара.

Однак, коли надводний підрозділ Прикордонних військ Міністерства внутрішніх справ підійшли до катера для перевірки, його екіпаж відкрив вогонь по кубинських військових. В результаті командир кубинського судна отримав поранення.

Крім того, ще четверо людей на іноземному катері загинули, а шестеро — були поранені. Останніх оперативно евакуювали та надали медичну допомогу.

"З огляду на поточні виклики, Куба підтверджує свою рішучість захищати свої територіальні води, виходячи з принципу, що національна оборона є фундаментальною опорою кубинської держави у захисті її суверенітету та забезпеченні стабільності в регіоні", — йдетсья в дописі.

Наразі ж триває розслідування інциденту, і правоохоронці намагаються встановити всі обставини.

Новина доповнюється…