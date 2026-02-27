Їхати вже сьогодні: Держдеп США закликає своїх дипломатів покинути Ізраїль

27 лютого 2026 року Державний департамент США оголосив евакуацію з американського представництва в Ізраїлі осіб, не зайнятих в екстрених ситуаціях, і членів їхніх сімей у зв'язку з ризиками для безпеки.

Йдеться про дипломатів, урядових співробітників та їхніх рідних, ідеться в заяві відомства.

Також повідомляється, що у відповідь на інциденти, пов'язані з безпекою, і без попереднього повідомлення, посольство США може додатково обмежити або заборонити поїздки працівників уряду США та членів їхніх родин до певних районів Ізраїлю, Старого міста Єрусалима та Західного берега. Крім того, американських мандрівників теж закликають переглянути плани поїздок у ці регіони, посилаючись на тероризм і громадянські заворушення.

Поки доступні комерційні рейси, їм рекомендують "розглянути можливість виїзду з Ізраїлю".

Відео дня

У посольстві також уточнили, що ізраїльська влада обмежує поїздки в райони, розташовані поблизу кордону, у зв'язку з діями ізраїльських сил оборони.

За інформацією The New York Times, причиною таких превентивних заходів є загроза американського удару по Ірану. Ізраїль, ймовірно, стане мішенню для заходів у відповідь з боку Ірану або його союзників у разі нападу з боку Сполучених Штатів.

Видання ознайомилося з електронним листом Майка Хакабі, який обіймає посаду 29-го посла США в Ізраїлі з 2025 року, у якому той написав співробітникам консульства, щоб ті якомога швидше знайшли рейс з аеропорту Бен-Гуріон у будь-який пункт призначення, для якого вони зможуть забронювати квитки.

"Рішення посольства, ймовірно, призведе до високого попиту на авіаквитки сьогодні. Зосередьтеся на тому, щоб знайти місце в будь-якому місці, звідки ви зможете продовжити шлях до Вашингтона, але першочерговим завданням буде якнайшвидший виїзд із країни", — йдеться в сьогоднішньому листі дипломата.

Голландська авіакомпанія KLM уже призупинила польоти в Ізраїль, пославшись на "комерційні та операційні міркування".

Напередодні, 26 лютого, Іран і США завершили шестигодинний раунд переговорів у Женеві, не домігшись ні дипломатичного прориву, ні глухого кута в питанні американських вимог до Тегерана повністю демонтувати свою ядерну програму.

Якщо Іран не погодиться на угоду, у Білому домі розглядають низку заходів до примусу, серед яких — цілеспрямовані удари по військових і ядерних об'єктах. У разі, коли це не спрацює, можливі більш масштабні удари, включно зі створенням умов для зміни режиму.

Іран щосили готується до можливого протистояння зі США. Країна перебуває на завершальному етапі домовленостей із Китаєм щодо закупівлі надзвукових протикорабельних протикорабельних крилатих ракет CM-302. Це може істотно змінити баланс сил у регіоні та створити нові ризики для військово-морських сил США поблизу іранського узбережжя.

Нагадаємо, Іран посилив військову присутність на острові Ларак в Ормузькій протоці. За даними розвідки, там розміщені російські системи радіоелектронної боротьби та протикорабельні ракетні комплекси. Це створює ризик прямого морського зіткнення зі США.