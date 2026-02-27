Уезжать уже сегодня: Госдеп США призывает своих дипломатов покинуть Израиль

27 февраля 2026 года Государственный департамент США объявил эвакуацию из американского представительства в Израиле лиц, не занятых в экстренных ситуациях, и членов их семей в связи с рисками для безопасности.

Речь идет о дипломатах, правительственных сотрудниках, и их родных, говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что в ответ на инциденты, связанные с безопасностью, и без предварительного уведомления, посольство США может дополнительно ограничить или запретить поездки сотрудников правительства США и членов их семей в определенные районы Израиля, Старый город Иерусалима и Западный берег. Кроме того, американских путешественников тоже призывают пересмотреть планы поездок в эти регионы, ссылаясь на терроризм и гражданские беспорядки.

Пока доступны коммерческие рейсы, им рекомендуют "рассмотреть возможность выезда из Израиля".

В посольстве также уточнили, что израильские власти ограничивают поездки в районы, расположенные вблизи границы, в связи с действиями израильских сил обороны.

По информации The New York Times, причиной таких превентивных мер является угроза американского удара по Ирану. Израиль, вероятно, станет мишенью для ответных мер со стороны Ирана или его союзников в случае нападения со стороны Соединенных Штатов.

Издание ознакомилось с электронным письмом Майка Хакаби, занимающего пост 29-го посла США в Израиле с 2025 года, в котором тот написал сотрудникам консульства, чтобы те как можно скорее нашли рейс из аэропорта Бен-Гурион в любой пункт назначения, для которого они смогут забронировать билеты.

"Решение посольства, вероятно, приведет к высокому спросу на авиабилеты сегодня. Сосредоточьтесь на том, чтобы найти место в любом месте, откуда вы сможете продолжить путь в Вашингтон, но первоочередной задачей будет скорейший выезд из страны", — говорится в сегодняшнем письме дипломата.

Голландская авиакомпания KLM уже приостановила полеты в Израиль, сославшись на "коммерческие и операционные соображения".

Накануне, 26 февраля, Иран и США завершили шестичасовой раунд переговоров в Женеве, не добившись ни дипломатического прорыва, ни тупика в вопросе американских требований к Тегерану полностью демонтировать свою ядерную программу.

Если Иран не согласится на сделку, в Белом доме рассматривают ряд мер к принуждению, среди которых — целенаправленные удары по военным и ядерным объектам.

В случае, когда это не сработает, возможны более масштабные удары, включая создание условий для смены режима.

Иран вовсю готовится к возможному противостоянию с США. Страна находится на завершающем этапе договоренностей с Китаем по закупке сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет CM-302. Это может существенно изменить баланс сил в регионе и создать новые риски для военно-морских сил США вблизи иранского побережья.

Напомним, Иран усилил военное присутствие на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным разведки, там размещены российские системы радиоэлектронной борьбы и противокорабельные ракетные комплексы. Это создает риск прямого морского столкновения с США.