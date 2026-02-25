Китай может передать Ирану сверхзвуковые ракеты для войны с США: что известно

Иран находится на завершающем этапе договоренностей с Китаем по закупке сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет CM-302. Это может существенно изменить баланс сил в регионе и создать новые риски для военно-морских сил США вблизи иранского побережья.

Сделка по ракетам CM-302 китайского производства близка к завершению, хотя дата поставки еще не согласована, сообщило информационное агентство Reuters. Сверхзвуковые ракеты имеют дальность полета около 290 километров и предназначены для обхода корабельных средств обороны. Их развертывание значительно усилит ударные возможности Ирана.

Соглашение заключено на фоне того, что США собирают армаду в пределах досягаемости Ирана, включая авианосец USS Abraham Lincoln и его ударную группу. Переговоры с Китаем о покупке систем ракетного оружия, которые начались по меньшей мере два года назад, резко ускорились после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне. Теперь переговоры вступили в завершающую стадию.

Відео дня

"Если Иран будет иметь сверхзвуковую способность атаковать корабли в этом районе, это полностью изменит правила игры. Эти ракеты очень трудно перехватить", — сказал Дэнни Цитринович, старший исследователь по вопросам Ирана в аналитическом центре Института исследований национальной безопасности Израиля.

Эти ракеты будут одними из самых современных военных средств, которые Китай передаст Ирану, нарушающих эмбарго ООН на поставки оружия этой стране. Потенциальная продажа подчеркнет углубление военных связей между Китаем и Ираном в момент обострения региональной напряженности. Это усложнит усилия США по сдерживанию ракетной программы Ирана и ограничению его ядерной деятельности. Также это будет сигнализировать о растущей готовности Китая "заявить о себе" в регионе, где долгое время доминировали США.

Напомним, что американский авианосец USS Gerald R. Ford на фоне возможного удара по Ирану столкнулся с падением морального духа и нагрузкой на личный состав. Он находится в море уже более 240 дней без возвращения на базу, что привело к серьезному истощению экипажа и техническим сбоям на борту, в частности проблем с неработающими туалетами.

Ранее мы также информировали, что Иран усилил военное присутствие на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным разведки, там размещены российские системы радиоэлектронной борьбы и противокорабельные ракетные комплексы. Это создает риск прямого морского столкновения с США.