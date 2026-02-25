Китай може передати Ірану надзвукові ракети для війни з США: що відомо

Іран перебуває на завершальному етапі домовленостей із Китаєм щодо закупівлі надзвукових протикорабельних крилатих ракет CM-302. Це може суттєво змінити баланс сил у регіоні та створити нові ризики для військово-морських сил США поблизу іранського узбережжя.

Угода щодо ракет CM-302 китайського виробництва близька до завершення, хоча дата поставки ще не узгоджена, повідомило інформаційне агентство Reuters. Надзвукові ракети мають дальність польоту близько 290 кілометрів і призначені для обходу корабельних засобів оборони. Їх розгортання значно посилить ударні можливості Ірану.

Угода укладена на тлі того, що США збирають армаду в межах досяжності Ірану, включаючи авіаносець USS Abraham Lincoln та його ударну групу. Переговори з Китаєм щодо купівлі систем ракетної зброї, які розпочалися щонайменше два роки тому, різко прискорилися після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні. Тепер переговори вступили у завершальну стадію.

"Якщо Іран матиме надзвукову здатність атакувати кораблі в цьому районі, це повністю змінить правила гри. Ці ракети дуже важко перехопити", — сказав Денні Цітринович, старший дослідник з питань Ірану в аналітичному центрі Інституту досліджень національної безпеки Ізраїлю.

Ці ракети будуть одними з найсучасніших військових засобів, які Китай передасть Ірану, що порушать ембарго ООН на постачання зброї цій країні. Потенційний продаж підкреслить поглиблення військових зв'язків між Китаєм та Іраном у момент загострення регіональної напруженості. Це ускладнить зусилля США щодо стримування ракетної програми Ірану та обмеження його ядерної діяльності. Також це сигналізуватиме про зростаючу готовність Китаю "заявити про себе" в регіоні, де довгий час домінували США.

Нагадаємо, що американський авіаносець USS Gerald R. Ford на тлі можливого удару по Ірану зіткнувся з падінням морального духу та навантаженням на особовий склад. Він перебуває у морі вже понад 240 днів без повернення до бази, що призвело до серйозного виснаження екіпажу та технічних збоїв на борту, зокрема проблем із непрацюючими туалетами.

Раніше ми також інформували, що Іран посилив військову присутність на острові Ларак у Ормузькій протоці. За даними розвідки, там розміщені російські системи радіоелектронної боротьби та протикорабельні ракетні комплекси. Це створює ризик прямого морського зіткнення зі США.