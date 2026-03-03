Сім'я зі США хоче спустошити музеї Угорщини: у чому причина (фото)

Сім'я відомого угорського аристократа і мецената де Чепеля вже 80 років намагається повернути антикваріат і колекцію картин, серед яких є три полотна Ель Греко, що залишилися в Будапешті після того, як були викрадені нацистами.

Одразу після закінчення Другої світової війни в Європі в 1945 році сім'я Давида де Чепеля почала нову боротьбу — за повернення своєї знаменитої колекції творів мистецтва, розграбованої нацистами. За останні 80 років сім'я подала десятки судових позовів до судів по всьому світу з вимогою повернути картини, гобелени та меблі епохи Відродження, що становили колекцію прадіда Де Чепеля, барона Мора Ліпота Герцога, пише NY Post.

В останні роки вони зосередили свої зусилля на поверненні 28 картин, зокрема трьох робіт Ель Греко, які вони оцінюють у 100 мільйонів доларів. Зараз вони зберігаються в державних установах Угорщини — трьох музеях та університеті в Будапешті.

Музей образотворчих мистецтв у Будапешті може спорожніти, якщо сім'я Де Чепеля доб'ється свого Фото: Wikipedia

Спадкоємець статків, Давид де Чепель, домагається повернення творів мистецтва, які були викрадені нацистами 1944 року.

Сім'я вже понад 15 років подає позови проти Угорщини до американських судів і тепер сподівається, що жорсткі нові положення знакового закону, що перебуває на розгляді Конгресу, нарешті допоможуть їм та іншим американським жертвам нацистського режиму повернути сімейну спадщину.

Юридичні експерти стверджують, що поправки до Закону про повернення експропрійованих творів мистецтва, пов'язаних із Голокостом, 2016 року (HEAR Act) можуть відкрити шлях для розгляду справ про експропріацію майна іноземними державами в американських судах.

У грудні Сенат США одноголосно схвалив цей двопартійний законопроєкт. Він усуває перешкоди, як-от тимчасові обмеження, для жертв нацистських крадіжок під час подання судових позовів про відшкодування шкоди.

"Я дуже засмучений", — сказав 60-річна Де Чепель, виконавчий директор некомерційної організації Alliance for SoCal Innovation, що базується в Альтадені та підтримує стартапи. За його словами, він виріс на розповідях бабусі, як нацисти увірвалися до їхнього будинку в Будапешті та просто зняли картини зі стін.

Картина Ель Греко "Муки в Гефсиманському саду" вважається одним із найважливіших творів художника і зберігається в Музеї образотворчих мистецтв у Будапешті. Сім'я Де Чепель стверджує, що твір був вкрадений у їхньої родини нацистами.

Картина Ель Греко "Муки в Гефсиманському саду" зберігається в Музеї образотворчих мистецтв у Будапешті. Фото: Wikipedia

Минулого місяця Окружний суд округу Колумбія, який відхилив останню апеляцію сім'ї, дав зрозуміти, що Конгресу необхідно ухвалити закон HEAR Act, щоб дозволити спадкоємцям використовувати американські суди для захисту своїх прав на твори мистецтва.

"Сім'я Герцог була безневинною жертвою війни та геноциду, однією з мільйонів людей, щодо яких так і не було відновлено правосуддя. Їхні родинні реліквії тепер висять на стінах державних установ Угорщини, які досі не виявили реального інтересу до спокути провини за злодіяння уряду країни часів Другої світової війни", — йдеться в рішенні суду.

Будинок де Чепеля був наповнений творами мистецтва

Де Чепель — правнук Герцога, відомого банкіра, який помер 1934 року, після чого його колекція творів мистецтва перейшла до родини. Він зібрав найбільшу в Угорщині приватну колекцію творів мистецтва, що налічує понад 2500 робіт таких художників, як Доменікош Теотокупулос — більш відомий як Ель Греко, Клод Моне, Поль Гоген і П'єр-Огюст Ренуар.

За словами членів сім'ї, більша частина цих творів мистецтва розкидана по музеях і приватних колекціях по всьому світу, зокрема і в Ермітажі в Росії.

Колекція де Чепеля, яку Угорщина не хоче повертати

Під час Голокосту в Угорщині, що почався 1944 року, було вбито понад 500 000 євреїв. Деяким членам сім'ї Герцог вдалося втекти в інші країни і спочатку заховати більшу частину своєї колекції в підвалі сімейної фабрики. Однак ці твори мистецтва виявив і конфіскував Адольф Ейхман, який очолював спеціальну нацистську групу, що депортувала і страчувала євреїв в Угорщині.

Після війни радянський комуністичний режим, який захопив владу в країні, привласнив собі твори мистецтва, залишені нацистами, і розповсюдив їх по всій своїй території.

"Одразу після падіння Берлінської стіни ми разом із членами Конгресу взялися за цю справу, намагаючись переконати Угорщину вчинити правильно", — сказав Де Чепель. Однак Угорщина тривалий час стверджувала, що спадкоємці Герцога більше не володіють цими витворами мистецтва і що 1973 року було виплачено компенсацію, яка врегулювала невирішені претензії — ситуація, яку заперечують спадкоємці та їхні адвокати.

Згідно з повідомленнями, на сьогодні понад 100 000 творів мистецтва, викрадених нацистами, досі не знайдено.

