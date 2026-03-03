Семья из США хочет опустошить музеи Венгрии: в чем причина (фото)

Семья известного венгерского аристократа и мецената де Чепеля уже 80 лет пытается вернуть антиквариат и коллекцию картин, среди которых есть три полотна Эль Греко, которые остались в Будапеште после того, как были похищены нацистами.

Сразу после окончания Второй мировой войны в Европе в 1945 году семья Давида де Чепеля начала новую борьбу — за возвращение своей знаменитой коллекции произведений искусства, разграбленной нацистами. За последние 80 лет семья подала десятки судебных исков в суды по всему миру с требованием вернуть картины, гобелены и мебель эпохи Возрождения, составлявшие коллекцию прадеда Де Чепеля, барона Мора Липота Герцога, пишет NY Post.

В последние годы они сосредоточили свои усилия на возвращении 28 картин, в том числе трех работ Эль Греко, которые они оценивают в 100 миллионов долларов. Сейчас они хранятся в государственных учреждениях Венгрии — трех музеях и университете в Будапеште.

Музей изобразительных искусств в Будапеште может опустеть, если семья Де Чепеля добьется своего Фото: Wikipedia

Наследник состояния, Давид де Чепель, добивается возвращения произведений искусства, которые были похищены нацистами в 1944 году.

Семья уже более 15 лет подает иски против Венгрии в американские суды и теперь надеется, что жесткие новые положения знакового закона, находящегося на рассмотрении Конгресса, наконец помогут им и другим американским жертвам нацистского режима вернуть семейное наследие.

Юридические эксперты утверждают, что поправки к Закону о возвращении экспроприированных произведений искусства, связанных с Холокостом, 2016 года (HEAR Act) могут открыть путь для рассмотрения дел об экспроприации имущества иностранными государствами в американских судах.

В декабре Сенат США единогласно одобрил этот двухпартийный законопроект. Он устраняет препятствия, такие как временные ограничения, для жертв нацистских краж при подаче судебных исков о возмещении ущерба.

"Я очень расстроен", — сказал 60-летняя Де Чепель, исполнительный директор некоммерческой организации Alliance for SoCal Innovation, базирующейся в Альтадене и поддерживающей стартапы. По его словам, он вырос на рассказах бабушки, как нацисты ворвались в их дом в Будапеште и просто сняли картины со стен.

Картина Эль Греко "Мучения в Гефсиманском саду" считается одним из важнейших произведений художника и хранится в Музее изобразительных искусств в Будапеште. Семья Де Чепель утверждает, что произведение было украдено у их семьи нацистами.

Картина Эль Греко "Мучения в Гефсиманском саду" хранится в Музее изобразительных искусств в Будапеште. Фото: Wikipedia

В прошлом месяце Окружной суд округа Колумбия, отклонивший последнюю апелляцию семьи, дал понять, что Конгрессу необходимо принять закон HEAR Act, чтобы позволить наследникам использовать американские суды для защиты своих прав на произведения искусства.

"Семья Герцог была невинной жертвой войны и геноцида, одной из миллионов людей, в отношении которых так и не было восстановлено правосудие. Их семейные реликвии теперь висят на стенах государственных учреждений Венгрии, которые до сих пор не проявили реального интереса к искуплению вины за злодеяния правительства страны времен Второй мировой войны", — говорится в решении суда.

Дом де Чепеля был наполнен произведениями искусства

Де Чепель — правнук Герцога, видного банкира, умершего в 1934 году, после чего его коллекция произведений искусства перешла в семью. Он собрал крупнейшую в Венгрии частную коллекцию произведений искусства, насчитывающую более 2500 работ таких художников, как Доменикош Теотокупулос — более известный как Эль Греко — Клод Моне, Поль Гоген и Пьер-Огюст Ренуар.

По словам членов семьи, большая часть этих произведений искусства разбросана по музеям и частным коллекциям по всему миру, в том числе и в Эрмитаже в России.

Коллекция де Чепеля, которую Венгрия не хочет возвращать

Во время Холокоста в Венгрии, начавшегося в 1944 году, было убито более 500 000 евреев. Некоторым членам семьи Герцог удалось бежать в другие страны и сначала спрятать большую часть своей коллекции в подвале семейной фабрики. Однако эти произведения искусства были обнаружены и конфискованы Адольфом Эйхманом, возглавлявшим специальную нацистскую группу, которая депортировала и казнила евреев в Венгрии.

После войны советский коммунистический режим, захвативший власть в стране, присвоил себе произведения искусства, оставленные нацистами, и распространил их по всей своей территории.

"Сразу после падения Берлинской стены мы вместе с членами Конгресса взялись за это дело, пытаясь убедить Венгрию поступить правильно", — сказал Де Чепель. Однако Венгрия долгое время утверждала, что наследники Герцога больше не владеют этими произведениями искусства и что в 1973 году была выплачена компенсация, урегулировавшая нерешенные претензии — ситуация, которую оспаривают наследники и их адвокаты.

Согласно сообщениям, на сегодняшний день более 100 000 произведений искусства, похищенных нацистами, до сих пор не найдены.

