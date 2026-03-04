У Бельгії на 10 млн оштрафували "тіньовий" танкер із капітаном із РФ (відео)

Бельгія заявила, що закінчила перевіряти танкер Ethera, затриманий у ніч на 28 лютого. Було підтверджено, що судно йшло під фальшивим прапором, без належних сертифікатів і з численними порушеннями правил безпеки.

Під час ретельно спланованої операції під назвою "Синій порушник" 93 бельгійських солдата і два французьких вертольоти атакували танкер незадовго до опівночі в суботу, 28 лютого. Танкер водотоннажністю 46 600 тонн прямував у баласті з Марокко в Росію і стверджував, що зареєстрований у Гайані, повідомляє The Maritime Executive.

Тіньовий танкер Ethera захопили французькі та бельгійські військові

Побудоване 2008 року судно було придбано 2024 року сином одного з головних радників Верховного лідера Ірану.

Його батька було вбито під час недільної атаки на Іран, як і самого Верховного лідера аятолу Хаменеї. Танкер Ethera був під санкціями США з 2025 року через зв'язки з Тегераном і перевезення російської нафти.

У Бельгії повідомили, що підтвердили відсутність у судна чинної реєстрації та сертифікатів. Інспектори виявили загалом 45 порушень, включно з технічними несправностями судна.

Танкеру наказано виплатити штраф у розмірі 10 020 000 євро (приблизно 11 мільйонів доларів). Крім того, судно залишиться під вартою доти, доки власник не доведе, що воно законно підняло прапор Гайани та має належні сертифікати. Судно також має пройти додаткову інспекцію для підтвердження усунення недоліків у сфері безпеки.

На борту судна перебуває екіпаж із 21 людини. За наявними даними, він складається з російського капітана, сімох офіцерів (включно з трьома з Індії, трьома з Грузії та одним з Індонезії) і 13 членів екіпажу, всі з Індії. Екіпаж отримав наказ залишатися на борту судна до отримання дозволу на відплиття.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен оголосив про захоплення судна і повідомив, що стежив за операцією з бельгійського командного центру. Він наголосив, що захоплення є частиною зусиль Бельгії щодо забезпечення дотримання європейських санкцій і захисту Північного моря. Він сказав, що термін затримання залежить від власника судна, але справу не буде закрито, поки не буде сплачено штраф і наступна перевірка не підтвердить дотримання умов.

"Наш уряд вживає рішучих заходів проти суден тіньового флоту. У межах цієї операції ми забезпечуємо дотримання санкцій ЄС, захищаємо Північне море і припиняємо фінансування російської війни в Україні", — заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

