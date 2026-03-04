В Бельгии на 10 млн оштрафовали "теневой" танкер с капитаном из РФ (видео)

Бельгия заявила, что закончила проверять танкер Ethera, задержанный в ночь на 28 февраля. Было подтверждено, что судно шло под ложным флагом, без надлежащих сертификатов и с многочисленными нарушениями правил безопасности.

В ходе тщательно спланированной операции под названием "Синий нарушитель" 93 бельгийских солдата и два французских вертолета атаковали танкер незадолго до полуночи в субботу, 28 февраля. Танкер водоизмещением 46 600 тонн следовал в балласте из Марокко в Россию и утверждал, что зарегистрирован в Гайане, сообщает The Maritime Executive.

Теневой танкер Ethera захватили французские и бельгийские военные

Построенное в 2008 году судно было приобретено в 2024 году сыном одного из главных советников Верховного лидера Ирана.

Его отец был убит во время воскресной атаки на Иран, как и сам Верховный лидер аятолла Хаменеи. Танкер Ethera был под санкциями США с 2025 года из-за связей с Тегераном и перевозки российской нефти.

В Бельгии сообщили, что подтвердили отсутствие у судна действующей регистрации и сертификатов. Инспекторы выявили в общей сложности 45 нарушений, включая технические неисправности судна.

Танкеру предписано выплатить штраф в размере 10 020 000 евро (приблизительно 11 миллионов долларов). Кроме того, судно останется под стражей до тех пор, пока владелец не докажет, что оно законно подняло флаг Гайаны и имеет надлежащие сертификаты. Судно также должно пройти дополнительную инспекцию для подтверждения устранения недостатков в области безопасности.

На борту судна находится экипаж из 21 человека. По имеющимся данным, он состоит из российского капитана, семи офицеров (включая трех из Индии, трех из Грузии и одного из Индонезии) и 13 членов экипажа, все из Индии. Экипаж получил приказ оставаться на борту судна до получения разрешения на отплытие.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о захвате судна и сообщил, что следил за операцией из бельгийского командного центра. Он подчеркнул, что захват является частью усилий Бельгии по обеспечению соблюдения европейских санкций и защите Северного моря. Он сказал, что срок задержания зависит от владельца судна, но дело не будет закрыто, пока не будет уплачен штраф и следующая проверка не подтвердит соблюдение условий.

"Наше правительство предпринимает решительные меры против судов теневого флота. В рамках этой операции мы обеспечиваем соблюдение санкций ЕС, защищаем Северное море и пресекаем финансирование российской войны в Украине", — заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

